Sezonul 2 din The Last of Us, sub lupă: Ce se va întâmpla în viitor cu Joel

Bella Ramsey și echipa serialului „The Last of Us” au dezvăluit noutăți din sezonul 2, inclusiv introducerea unor personaje-cheie și explorarea emoțională a lui Joel.

Sezonul 2 din The Last of Us, lansat recent pe platforma Max, aduce o serie de noutăți care vor captiva atât fanii serialului, cât și pe cei ai jocului original.

The Last of Us – Extinderea comunității și schimbări față de jocul video

Producătorii The Last of Us Craig Mazin, Neil Druckmann și Halley Wegryn Gross, împreună cu actorii Bella Ramsey, Gabriel Luna, Young Mazino, Isabela Merced și Rutina Wesley, au oferit detalii esențiale despre noua dinamică a serialului într-un interviu recent, potrivit Mashable.

Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost evoluția comunității din Jackson, acolo unde Joel și Ellie încearcă să își construiască o viață.

Printre noile personaje se numără fiul Mariei și al lui Tommy, dar și prietenii lui Ellie, Dina și Jesse, care vor avea un rol important în parcursul ei emoțional.

Personajele cu pricina nu sunt doar introduse pentru a rămâne fidele jocului, ci oferă și un cadru narativ care se abate uneori de la linia cunoscută, oferind surprize.

Isabela Merced (Dina) și Young Mazino (Jesse) contribuie la o chimie nouă și complexă în jurul lui Ellie, interpretată de Bella Ramsey.

Potrivit acesteia, „Ellie își găsește niște egali în acest sezon. E ca și cum ar fi întâlnit pe cineva care o înțelege la un nivel profund, dar care o și provoacă”.

Un Joel mai vulnerabil

O altă direcție interesantă a noului sezon este explorarea vieții interioare a lui Joel.

Creatorii serialului au introdus-o pe Gail, terapeuta lui Joel, interpretată de Catherine O’Hara. Aceasta îl ajută pe fostul contrabandist să își confrunte traumele, vinovățiile și alegerile dificile din trecut.

Craig Mazin explică decizia astfel: „Am vrut să arătăm că Joel este mai mult decât un personaj dur. Terapia este o fereastră spre umanitatea lui”.

Este o abordare diferită de jocul video, dar una care oferă profunzime și un contrast interesant cu stilul brutal de supraviețuire impus de lumea post-apocaliptică.

Fără dar și poate, noua direcție oferă serialului o dimensiune mai introspectivă, care permite spectatorilor să vadă personaje familiare într-o lumină diferită, cu lupte interioare și relații mai complexe.

Sezonul 2 din The Last of Us este disponibil pe Max, cu episoade difuzate săptămânal, duminica.