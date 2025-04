Dileme morale în The Last of Us: Cât de corectă este decizia lui Joel de a o salva pe Ellie, de fapt

În aproximativ două săptămâni, va debuta al doilea sezon din adaptarea live-action a jocului The Last of Us, produs de HBO.

Sezonul va fi inspirat din povestea din The Last of Us Part II, care continuă și detaliază finalul primului joc, unul dintre cele mai disputate momente din istoria gamingului. Alegerea lui Joel, de a-i salva viața lui Ellie, chiar și în detrimentul unui potențial vaccin care ar fi putut salva omenirea, este în continuare un subiect care provoacă dezbateri.

La finalul primului joc, Joel, care trece de la a fi un tată și contrabandist la salvator al propriei „fiice adoptive”, ia o decizie crucială. Pentru a o salva pe Ellie, Joel omoră mai mulți membri ai grupului de rezistență numit Fireflies, care plănuiau să o omoare pe aceasta pentru a obține un vaccin din creierul său, care ar fi putut salva omenirea.

Alegerea lui Joel, deși plină de intenții bune pentru el și Ellie, a ridicat o întrebare etică profundă: A fost corect ca Joel să o salveze pe Ellie și să condamne omenirea, sau ar fi fost mai bine să o lase să moară pentru binele colectiv?

Neil Druckmann și Craig Mazin susțin că Joel a acționat corect

Într-un interviu recent acordat celor de la IGN, creatorii seriei, Neil Druckmann și Craig Mazin, au fost întrebați despre alegerea lui Joel și despre perspectiva lor asupra acelei dileme morale, potrivit Kotaku.

Druckmann a afirmat că Joel a avut dreptate: „Dacă aș fi fost în locul lui Joel, sper că aș fi făcut exact ceea ce a făcut el pentru a salva viața fiicei mele”, a spus acesta.

În schimb, Mazin a avut o abordare mai nuanțată, recunoscând că, deși ar fi acționat la fel, i-ar fi plăcut să creadă că nu ar fi făcut această alegere. „Asta face finalul jocului atât de provocator. Nu te lasă să te simți confortabil”, a explicat el.

În ciuda faptului că Druckmann și Mazin sunt creatorii acestui univers, afirmațiile lor tind să simplifice o dilemă morală extrem de complexă. În timp ce joacă rolul de „corect” în acest context, ei nu lasă suficient loc interpretării și discuțiilor în jurul acțiunilor lui Joel.

Chiar și în fața unui răspuns clar și simplu din partea creatorilor, povestea The Last of Us merită să fie văzută ca o serie de întrebări și nu ca o soluție definitivă.

Arta nu ar trebui să fie explicată în mod excesiv

O problemă mai mare apare atunci când creatorii simt nevoia să explice fiecare aspect al poveștii și alegerilor personajelor.

Un astfel de comportament limitează înțelegerea și percepția pe care publicul o poate avea asupra poveștii.

The Last of Us nu este doar despre un simplu „corect” sau „greșit”, ci despre dileme etice complexe, despre cum acțiunile afectează nu doar pe cei implicați, dar și întreaga lume.

Ce face povestea atât de puternică nu este un răspuns simplu, ci felul în care te pune să te gândești la toate opțiunile și să îți pui întrebări despre alegerile personajelor.

Cel de-al doilea sezon va fi lansat oficial în data de 13 aprilie.