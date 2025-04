Anunțul HBO care îi va bucura pe fani: The Last of Us primește al treilea sezon, cel puțin

HBO a anunțat oficial reînnoirea serialului The Last of Us pentru un al treilea sezon, o decizie anticipată de fani încă dinaintea debutului sezonului al doilea, programat să revină pe ecrane duminică.

Confirmarea vine ca urmare a volumului considerabil de material narativ oferit de The Last of Us Part II, jocul pe care se bazează povestea serialului, scrie publicația Kotaku.

Ce spun producătorii serialului HBO The Last of Us

Producătorul Craig Mazin a explicat anterior, într-un interviu acordat publicației Deadline, că echipa nu poate reda fidel întreaga poveste a celui de-al doilea joc într-un singur sezon.

„Ne-am dat seama că nu vom putea spune întreaga poveste nici măcar în două sezoane (2 și 3), pentru că vrem să ne luăm timp și să explorăm direcții interesante, așa cum am făcut și în primul sezon”, a declarat Mazin.

El a mai adăugat că este foarte posibil ca povestea să aibă nevoie chiar și de un al patrulea sezon pentru a fi completă.

Ce știm despre sezonul al doilea?

Acțiunea din sezonul al doilea are loc la cinci ani după finalul primului sezon, când Joel (Pedro Pascal) o salvează pe Ellie (Bella Ramsey) de la o intervenție chirurgicală care ar fi putut duce la un leac pentru infecția cu Cordyceps, dar cu prețul vieții ei.

Tensiunile dintre cei doi vor marca noul sezon, pe fondul neîncrederii lui Ellie în privința versiunii lui Joel despre ce s-a întâmplat în realitate.

Sezonul 2 din The Last of Us va avea doar șapte episoade, cu două mai puțin decât primul, fapt care a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor cu privire la ritmul narativ.

Criticul Kenneth Shepard, de la Kotaku, a precizat că povestea devine uneori prea explicativă, ceea ce face ca nevoia unui al treilea sezon să devină și mai evidentă.

Serialul, aclamat pentru realismul brutal și interpretările actoricești intense, pare să continue pe un drum ambițios, cu noi ramificații narative și posibile extinderi ale universului original.

Rămâne de văzut dacă HBO va merge mai departe și cu sezonul al patrulea, așa cum sugerează producătorii, dar deocamdată, fanii pot fi siguri că povestea nu se va încheia prea curând.