Serialul fenomen „Bridgerton” revine pe Netflix: Sezonul 4 îl are în prim-plan pe Benedict Bridgerton

Netflix confirmă lansarea sezonului 4 din Bridgerton în două părți, începând din 29 ianuarie 2026, cu Benedict Bridgerton ca personaj central.

Serialul fenomen Bridgerton revine pe Netflix cu un nou capitol plin de eleganță, pasiune și intrigi sociale. Al patrulea sezon, realizat de Shondaland, va fi lansat în două părți: prima parte pe 29 ianuarie, iar cea de-a doua pe 26 februarie 2026, fiecare aducându-i pe fani mai aproape de universul romantic și complex al familiei Bridgerton.

Benedict, protagonistul unui nou capitol romantic

Sezonul 4 își concentrează povestea asupra lui Benedict Bridgerton (interpretat de Luke Thompson), cel de-al doilea fiu al familiei, un spirit boem care, până acum, a preferat libertatea în locul convențiilor.

Totul se schimbă în momentul în care o întâlnește pe misterioasa domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa. Între aparențe, dorințe ascunse și iubiri imposibile, Benedict este nevoit să se confrunte cu propriile sentimente și cu așteptările impuse de statutul său social.

Distribuția sezonului îi reunește pe actorii consacrați Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh și Claudia Jessie, alături de Yerin Ha în rolul Sophiei Baek, noul interes romantic al lui Benedict.

Printre noile apariții se numără Katie Leung, Isabella Wei și Michelle Mao, care aduc o energie proaspătă și o perspectivă diversă asupra Londrei regale din secolul al XIX-lea.

Serialul va avea opt episoade filmate în Londra, Marea Britanie, sub coordonarea showrunner-ului Jess Brownell, care semnează scenariul și direcția creativă a sezonului.

Shondaland extinde universul Bridgerton

De la debutul său în 2020, Bridgerton a devenit una dintre cele mai iubite francize Netflix, menținându-se constant în topurile globale.

Universul creat de Shonda Rhimes și echipa Shondaland a redefinit genul romantic, aducând în prim-plan o viziune modernă asupra diversității, pasiunii și intrigilor aristocratice.

Succesul uriaș al seriei a generat și un prequel de succes, Regina Charlotte: O poveste Bridgerton, care a consolidat poziția francizei ca fenomen cultural.

În jurul acesteia s-a format o comunitate globală de fani, care s-a extins dincolo de ecran: evenimente tematice precum Balul Reginei și colecțiile de produse inspirate din serial au transformat Bridgerton într-un adevărat brand de lifestyle.

Cu sezonul 4, Shondaland promite o poveste la fel de captivantă și emoționantă, care combină farmecul vizual, tensiunea romantică și spiritul liber al epocii. Fanii pot urmări noile episoade exclusiv pe Netflix, începând din 29 ianuarie 2026.