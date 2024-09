Care e cea mai urmărită producție de pe Netflix în primele șase luni din 2024. A bătut Bridgerton, Griselda și Berlin

În primele șase luni din 2024, Netflix a reușit să lanseze mai multe producții captivante, atrăgând atenția publicului la nivel global.

Deși succesul serialului „Bridgerton” părea de necontestat, un nou titlu a reușit să-l depășească, surprinzând atât criticii, cât și fanii platformei. Producțiile de pe Netflix au devenit din ce în ce mai diverse, acoperind o gamă largă de genuri și stiluri, iar utilizatorii și-au exprimat interesul pentru titluri din categorii variate.

În acest context, serialul „Fool Me Once” a preluat conducerea în clasamentele platformei, devansând nu doar „Bridgerton”, dar și alte producții așteptate cu nerăbdare, precum „Griselda” și „Berlin”.

Fool Me Once – noul fenomen Netflix

Miniseria „Fool Me Once” a reușit să înregistreze 108 milioane de vizualizări în perioada ianuarie – iunie 2024, devansând titluri consacrate de pe platformă. Lansată într-un moment în care concurența era acerbă, miniseria a captivat publicul prin povestea sa plină de suspans și prin interpretările actoricești remarcabile.

De asemenea, subiectul intrigant al serialului, în care adevărul și minciuna se întrepătrund într-o manieră provocatoare, a rezonat puternic cu o audiență globală, atrăgând o bază largă de fani.

Pe lângă premisa narativă captivantă, „Fool Me Once” a beneficiat de o strategie de marketing bine pusă la punct, care a asigurat o promovare constantă pe rețelele sociale și pe platformele online. Aceste elemente au contribuit semnificativ la succesul său.

În timp ce sezonul al treilea din „Bridgerton” a atras 92 de milioane de vizualizări în primele șase luni ale lui 2024, miniseria „Fool Me Once” a depășit-o confortabil, stabilind un nou standard pentru producțiile originale Netflix.

Alte producții notabile din top 10

Deși „Fool Me Once” a ocupat primul loc, alte producții importante au reușit să își asigure o prezență notabilă în clasamentele platformei. Pe locul al doilea, „Bridgerton” (sezonul 3) a continuat să fie o atracție majoră, cu 92 de milioane de vizualizări. Povestea de epocă, marcată de romantism și intrigă, și-a păstrat fanii loiali, însă nu a reușit să depășească miniseria lider.

Un alt titlu surpriză este „Baby Reindeer”, care a acumulat 88 de milioane de vizualizări. Serialul, o dramă psihologică intensă, a fost apreciat atât de critici, cât și de spectatori pentru profunzimea personajelor și suspansul său constant.

De asemenea, „The Gentlemen”, adaptat după filmul de succes regizat de Guy Ritchie, a înregistrat 76 de milioane de vizualizări, confirmând popularitatea sa printre fanii genului crime-comedy.

Pe lângă aceste titluri, seriale precum „Avatar: The Last Airbender” (71 de milioane de vizualizări) și „Griselda” (69 de milioane de vizualizări) au arătat că Netflix poate atrage audiențe diverse, de la animații fantasy la drame inspirate din realitate.

Seria „Berlin”, spin-off al faimosului „La Casa de Papel”, a avut, de asemenea, un succes considerabil, cu 49 de milioane de vizualizări, confirmând fascinația publicului pentru acest univers narativ complex.

Iată mai jos care au fost cele mai urmărite 10 producții pe Netflix în prima jumătate a anului 2024:

1. Fool Me Once – 108 milioane de vizualizări

2. Bridgerton (sezonul 3) – 92 milioane de vizualizări

3. Baby Reindeer – 88 milioane de vizualizări

4. The Gentlemen – 76 milioane de vizualizări

5. Avatar: The Last Airbender – 71 milioane de vizualizări

6. Griselda – 69 milioane de vizualizări

7. American Nightmare – 55 milioane de vizualizări

8. 3 Body Problem – 52 milioane de vizualizări

9. Berlin – 49 milioane de vizualizări

10. One Day – 39 milioane de vizualizări

Succesul imprevizibil al lui „Fool Me Once”

În prima jumătate a anului 2024, peisajul serialelor Netflix a fost marcat de surprize și schimbări în topuri. Miniseria „Fool Me Once” a reușit să depășească titluri așteptate, precum „Bridgerton”, și să devină cea mai urmărită producție a platformei în această perioadă.

De asemenea, clasamentul ne arată diversitatea gusturilor publicului și succesul pe care Netflix l-a avut în a atrage spectatori din toate colțurile lumii, cu genuri și subiecte variate.

În contextul în care al doilea semestru al anului 2024 promite și mai multe lansări importante, rămâne de văzut dacă „Fool Me Once” își va menține poziția de lider sau dacă va apărea o nouă producție care să îi amenințe supremația.