Sergey Viktorovich Lavrov, omul ultra-decorat dar sensibil din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută: scrie versuri profunde, este fumător înrăit și microbist înfocat

Sergey Viktorovich Lavrov, născut pe 21 martie 1950 la Moscova, este unul dintre cei mai experimentați și longevivi diplomați ai Federației Ruse. De peste două decenii ocupă funcția de ministru de externe, fiind numit în martie 2004 de președintele Vladimir Putin și menținându-se în funcție indiferent de schimbările politice din Kremlin.

Carieră de înalt diplomat rus

Absolvent al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova (MGIMO), promoția 1972, Lavrov și-a început cariera diplomatică în Sri Lanka, unde a lucrat în cadrul ambasadei sovietice. Cunoașterea mai multor limbi străine, printre care engleza, franceza, sinhaleza și limba dhivehi, i-a oferit un avantaj în negocieri și în consolidarea contactelor internaționale. În anii ’80 și ’90, a deținut funcții importante în Ministerul de Externe al URSS și ulterior al Federației Ruse, fiind implicat în relațiile cu organizațiile internaționale.

De-a lungul carierei, Lavrov a participat la momente-cheie ale diplomației mondiale, de la gestionarea conflictului din Kosovo și războiul din Irak, până la negocierile privind crizele din Siria și Ucraina.

Decorat şi apreciat: medalii, ordine şi recunoaştere internaţională

Sergey Lavrov a acumulat-a de-a lungul carierei sale de diplomat numeroase distincţii care reflectă statutul său de pilon al diplomației ruse. În martie 2025, i-a fost acordat Ordinul Sfântului Andrei Apostolul cel Întâi Chemat, cea mai înaltă decoraţie a Federaţiei Ruse, pentru serviciile excepţionale aduse politicii externe şi perseverenţa în promovarea intereselor naţionale.

Anterior, a fost recompensat cu titlul de „Erou al Muncii a Federaţiei Ruse” (2020), cât și cu toate cele patru clase ale Ordinului „Meritul pentru Patrie” – gradul I (2015), gradul II (2010), al III-lea (2005) și al IV-lea (1998). De asemenea, a fost decorat cu ordinul Sfântului Serghie de Radonej (gradul I – 2015), medalia pentru contribuția la crearea Uniunii Economice Eurasiatice (2015), medalia de merit a regiunii Kaliningrad (2014), Crucea Mare a Ordinului Sfântului Principe Daniel al Moscovei (2010), și medalii onorifice din partea ONU (2005) și a serviciului diplomatic.

Aceste distincţii pun în evidență nu numai vechimea protocolară a carierei sale, ci și validarea continuă din partea statului pentru rolul său strategic. În mod simbolic, ele reflectă un portret al unui diplomat fidel, serios și consecvent, apreciat pentru profesionalism și durabilitate.

Omul din culise: fumător, fotbalist, poet şi un simbol al diplomației sovietice

Sergey Lavrov este cunoscut și pentru latura sa personală vibrantă, deloc ascunsă, lăsând impresia unui om accesibil și complex. Este un fumător pasionat — un episod memorabil menționează un refuz categoric de a plăti o amendă de 3.000 € pentru fumat într-un restaurant din Dublin, argumentând că sediul ONU nu îi aparține doar secretarului-general, ci membrilor.

Totodată, joacă fotbal în mod regulat, în fiecare duminică, cu prietenii, și este un fan dedicat al echipei Spartak Moscova. Își găsește în acest hobby echilibrul și răbdarea necesare negocierilor tensionate. În plus, a fost unul dintre fondatorii Ligii Populare de Fotbal din Rusia (2016) și primul președinte al Federației Ruse de Slalom Canoe (2006–2009) — indicii clare ale legăturii sale cu mișcarea și sportul.

Pasionat de poezie, scrie versuri sensibile despre țară

Pe plan cultural, Lavrov este poet — un detaliu surprinzător pentru o figură diplomatică atât de sobru văzută. Trei dintre poeziile lui au fost publicate în revista literară „Russky Pioner”, scrise între 1989 și 1996, pe teme precum exilul, nostalgia și legătura invizibilă cu Rusia natală. Printre ele, poemul „One for the Road” din 1989 evocă o călătorie fără întoarcere:

„Dar blasfemia nu învinge cordonul ce-te leagă de țară…” — un vers ce exprimă dorul și legătura indestructibilă cu patria.

Un alt poem, compus pentru un coleg care emigrase, întreabă poetic:

„Poți ghici unde sunt podurile arse, pe unde pot reveni ei, emigrații ultimelor valuri?”

Mai mult, a scris și imnul institutului său (MGIMO), iar la aniversarea de 60 de ani a instituției (2004) au fost tipărite în volum câteva dintre poeziile sale; ulterior, creația „Embassy Order”, scrisă tot în 2004, a fost citită public la ziua sa de 75 de ani (21 martie 2025) de personalități din cultura rusă.

Viața personală și pasiunile lui Sergey Lavrov

Dincolo de funcțiile oficiale, Lavrov este cunoscut pentru viața sa personală discretă. Este căsătorit din 1971 cu Maria Lavrova, iar împreună au o fiică, Ekaterina, care a studiat în Statele Unite, la Universitatea Columbia din New York. Ekaterina a lucrat o perioadă în domeniul financiar în SUA, înainte de a se întoarce în Rusia.

Lavrov este un pasionat al sportului, în special al fotbalului, fiind un susținător fidel al echipei Spartak Moscova. Practică și canotajul și este cunoscut pentru faptul că își petrece vacanțele în natură, preferând locurile izolate. Este recunoscut și pentru hobby-ul său legat de literatură, având o colecție impresionantă de poezii rusești.

În cercurile diplomatice, Lavrov este apreciat nu doar pentru experiența sa, ci și pentru stilul direct și calm în negocieri, calități care au contribuit la menținerea relației strânse cu Vladimir Putin.

”Omul lui Putin”, rol strategic în politica externă a Rusiei

Prezența sa alături de președintele Putin la întâlniri importante, precum recenta vizită în Alaska pentru discuțiile cu fostul președinte american Donald Trump, arată nivelul de încredere pe care liderul rus îl acordă ministrului de externe. În plus, Lavrov a fost adesea trimis să reprezinte Rusia în foruri internaționale de rang înalt atunci când Putin nu a participat direct.

Această combinație între experiență diplomatică, recunoaștere oficială prin decorații și o viață personală echilibrată explică de ce Lavrov rămâne una dintre cele mai influente figuri din politica externă a Rusiei.