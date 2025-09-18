Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 08:33
de Iulia Kelt

Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?

AUTO
Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?
Audi mizează pe mașinile electrice, dar rămâne pe echilibru / Foto: Audi / în imagine: Audi E-tron GT

Directorul executiv Audi, Gernot Döllner, a repetat, chiar dacă cu alte cuvinte, ceea ce a mai spus și cu altă ocazie, susținând că mașinile electrice nu sunt doar o soluție pentru reducerea emisiilor, ci și o tehnologie fundamental mai avansată decât motoarele cu combustie internă.

Într-un interviu recent, Döllner a explicat că avantajele mașinilor electrice depășesc considerentele legate de protecția mediului, menționând performanța, eficiența și rafinamentul pe care propulsia clasică nu le mai poate atinge, scrie Autoblog.

Audi sprijină reglementările, dar alege echilibrul

El a criticat inițiativele unor producători auto germani care încearcă să amâne sau să atenueze interdicția europeană privind vânzarea de mașini pe benzină și motorină după 2035, catalogând aceste demersuri drept „contraproductive”.

Vezi și:
Ungaria ia fața României într-un domeniu de mare interes, producția auto. Mercedes, BMW și Audi, toți merg la vecini
Tehnologia chineză schimbă industria auto mondială. Producătorii auto occidentali adoptă masiv soluțiile de inginerie din China pentru mașinile electrice

Cu toate acestea, Audi nu își abandonează peste noapte clienții fideli ai motoarelor clasice. Un exemplu este decizia de a păstra motorul V8 pe modelul RS6 Avant, după ce proiectul RS6 e-tron a fost suspendat din cauza cererii mai reduse decât se anticipase pentru versiunile electrice.

Strategia demonstrează, dacă mai era nevoie, echilibrul urmărit de companie: promovarea constantă a mașinilor electrice, dar și menținerea unei oferte convenționale pentru pasionații de performanță clasică.

Mașinile electrice sunt deja pe piață, dar există și parteneriate pentru viitor

Se vede treaba că Audi își susține viziunea prin fapte, nu doar prin declarații. Modelele A6 și S6 e-tron, lansate în 2025, au atras atenția testelor inițiale prin autonomie ridicată, încărcare rapidă și un nivel înalt de confort.

Deși unii critici susțin că rafinamentul tehnic ar putea diminua implicarea emoțională în condus, mașinile par să demonstreze ambiția Audi de a transforma mașinile electrice în produse de lux atractive, nu doar în răspunsuri la presiuni legislative.

O altă direcție majoră privește colaborarea cu Rivian. Începând cu 2028, Audi va integra platforma software a companiei americane în noile sale modele electrice, devenind prima marcă din grupul Volkswagen care adoptă cod extern.

Mișcarea vizează îmbunătățirea experienței digitale prin actualizări over-the-air, sisteme multimedia mai fluide și tehnologii de conducere autonomă.

Pentru Döllner, aceasta este dovada că mașinile electrice nu sunt doar mai prietenoase cu mediul, ci și terenul ideal pentru inovații pe care mașinile cu motor clasic nu le pot oferi.

Așadar, chiar dacă perioada de tranziție cere prudență și adaptabilitate, declarațiile lui Döllner indică o strategie pe termen lung în care automobilele electrice nu doar că vor domina oferta Audi, dar vor redefini și standardele tehnologiei auto premium.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
„Tatăl Nostru, care ești în… circuite” – Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală
„Tatăl Nostru, care ești în… circuite” – Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală
Actrițele Sydney Sweeney și Amanda Seyfried se înfruntă într-un thriller plin de secrete. Când poți vedea filmul „The Housemaid”
Actrițele Sydney Sweeney și Amanda Seyfried se înfruntă într-un thriller plin de secrete. Când poți vedea filmul „The Housemaid”
Avertismentul Kaspersky – O „explozie” a atacurilor de tip sextortion cu spyware Stealerium
Avertismentul Kaspersky – O „explozie” a atacurilor de tip sextortion cu spyware Stealerium
Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe
Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP
ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon
ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla
O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș
O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Playtech Știri
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...