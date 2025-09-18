Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?

Directorul executiv Audi, Gernot Döllner, a repetat, chiar dacă cu alte cuvinte, ceea ce a mai spus și cu altă ocazie, susținând că mașinile electrice nu sunt doar o soluție pentru reducerea emisiilor, ci și o tehnologie fundamental mai avansată decât motoarele cu combustie internă.

Într-un interviu recent, Döllner a explicat că avantajele mașinilor electrice depășesc considerentele legate de protecția mediului, menționând performanța, eficiența și rafinamentul pe care propulsia clasică nu le mai poate atinge, scrie Autoblog.

Audi sprijină reglementările, dar alege echilibrul

El a criticat inițiativele unor producători auto germani care încearcă să amâne sau să atenueze interdicția europeană privind vânzarea de mașini pe benzină și motorină după 2035, catalogând aceste demersuri drept „contraproductive”.

Cu toate acestea, Audi nu își abandonează peste noapte clienții fideli ai motoarelor clasice. Un exemplu este decizia de a păstra motorul V8 pe modelul RS6 Avant, după ce proiectul RS6 e-tron a fost suspendat din cauza cererii mai reduse decât se anticipase pentru versiunile electrice.

Strategia demonstrează, dacă mai era nevoie, echilibrul urmărit de companie: promovarea constantă a mașinilor electrice, dar și menținerea unei oferte convenționale pentru pasionații de performanță clasică.

Mașinile electrice sunt deja pe piață, dar există și parteneriate pentru viitor

Se vede treaba că Audi își susține viziunea prin fapte, nu doar prin declarații. Modelele A6 și S6 e-tron, lansate în 2025, au atras atenția testelor inițiale prin autonomie ridicată, încărcare rapidă și un nivel înalt de confort.

Deși unii critici susțin că rafinamentul tehnic ar putea diminua implicarea emoțională în condus, mașinile par să demonstreze ambiția Audi de a transforma mașinile electrice în produse de lux atractive, nu doar în răspunsuri la presiuni legislative.

O altă direcție majoră privește colaborarea cu Rivian. Începând cu 2028, Audi va integra platforma software a companiei americane în noile sale modele electrice, devenind prima marcă din grupul Volkswagen care adoptă cod extern.

Mișcarea vizează îmbunătățirea experienței digitale prin actualizări over-the-air, sisteme multimedia mai fluide și tehnologii de conducere autonomă.

Pentru Döllner, aceasta este dovada că mașinile electrice nu sunt doar mai prietenoase cu mediul, ci și terenul ideal pentru inovații pe care mașinile cu motor clasic nu le pot oferi.

Așadar, chiar dacă perioada de tranziție cere prudență și adaptabilitate, declarațiile lui Döllner indică o strategie pe termen lung în care automobilele electrice nu doar că vor domina oferta Audi, dar vor redefini și standardele tehnologiei auto premium.