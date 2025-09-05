Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
05 sept. 2025 | 18:24
de Ozana Mazilu

AUTO
Audi Concept C: roadsterul electric care ar putea înlocui TT și R8
Importanța Concept C pentru viitorul Audi

Audi a dezvăluit oficial Concept C, un roadster electric spectaculos care îmbină liniile elegante ale modelelor TT și R8 cu o viziune minimalistă și modernă. Prototipul, prezentat în septembrie 2025, marchează începutul unei noi ere pentru marca germană, iar multe voci din industrie îl văd ca pe viitorul succesor al celor două modele legendare. Conform planurilor, o versiune de producție ar putea ajunge pe piață în jurul anului 2027.

Un design care aduce trecutul în viitor

Chiar înainte de debutul oficial, Concept C a stârnit interes după ce imaginile au fost scurse online. Silueta amintește de o combinație între TT și R8, dar în același timp vine cu elemente noi, adaptate epocii electrice. Grila verticală, aripile roților sculptate și luminile LED subțiri creează o imagine curată, rafinată și departe de excesele vizuale întâlnite la multe dintre modelele electrice recente.

Un detaliu care atrage atenția este plafonul rigid retractabil electric, care păstrează proporțiile precise și subliniază filosofia de „claritate radicală” anunțată de Audi. Massimo Frascella, Chief Creative Officer al mărcii, a descris noua direcție de design sub conceptul „The Radical Next”, o strategie menită să redea simplitatea și esențialul într-o industrie auto tot mai aglomerată.

În același timp, Concept C se poziționează ca un model „halo”, menit să arate că Audi poate livra în continuare mașini cu un puternic impact emoțional, chiar și în era electrificării.

Audi Concept C

Un interior minimalist și sofisticat

Cabina Concept C reflectă aceeași filozofie de design. Ecranele masive, care au devenit aproape omniprezente în mașinile moderne, sunt înlocuite de o soluție discretă: un display digital retractabil, capabil să dispară complet în bord atunci când nu este utilizat. În locul său, rămân doar câteva comenzi tactile metalice, elegante și precise.

Audi a numit acest concept „atletism minimalist”, sugerând că accentul cade pe esență și pe senzația premium, mai degrabă decât pe supraîncărcarea cu tehnologii vizuale. Atmosfera interioară amintește mai mult de un Porsche de lux decât de un model Audi de volum, precum A3 sau S3, care se bazează pe diferențiere prin funcții digitale.

Această abordare transmite un mesaj clar: viitorul nu înseamnă doar ecrane și gadgeturi, ci și un nou tip de rafinament, unde tehnologia devine invizibilă și se contopește cu designul.

Audi are nevoie de un simbol puternic. TT a ieșit din producție, R8 își trăiește ultimele luni, iar deși modelele RS, precum RS6 Avant, se bucură de succes comercial, lipsește o mașină sport care să atragă atenția publicului și să ofere brandului o nouă identitate emoțională. Concept C promite să umple acest gol, deși sarcina nu va fi deloc ușoară.

Audi Concept C

Roadsterul electric ar putea fi construit pe o platformă cu tracțiune spate, dezvoltată în colaborare cu Porsche, și este programat pentru lansare în 2027. Dacă se confirmă, va fi nu doar un nou model, ci și un manifest al mărcii, un punct de referință pentru felul în care Audi își imaginează viitorul într-o piață dominată de electrificare.

Mesajul este clar: Audi vrea să demonstreze că poate livra nu doar mașini eficiente și raționale, ci și vehicule care inspiră pasiune și dorință. Prin Concept C, marca germană arată că își păstrează ADN-ul sportiv, chiar și în fața provocărilor impuse de tranziția la mobilitatea electrică.

Concept C nu este doar un prototip spectaculos, ci o declarație de intenție. Îmbinând moștenirea TT și R8 cu minimalismul epocii electrice, Audi propune o nouă cale: un design curat, emoțional și sofisticat, care îndrăznește să șoptească acolo unde alții strigă. Dacă versiunea de serie va păstra această direcție, Audi ar putea redefini standardele roadsterelor electrice premium și își va consolida poziția printre liderii industriei.

