Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 10:07
de Ozana Mazilu

Securitate pe rețele publice: cum să limitezi partajarea și să folosești în siguranță hotspotul pe iPhone

TUTORIAL
Securitate pe rețele publice: cum să limitezi partajarea și să folosești în siguranță hotspotul pe iPhone
De ce trebuie să fii precaut pe rețelele Wi-Fi publice

Navigarea pe internet în locuri publice a devenit o parte din rutina zilnică pentru foarte mulți oameni. Fie că ești într-o cafenea, într-un aeroport sau într-un hotel, conectarea la o rețea Wi-Fi publică este o soluție rapidă și la îndemână. Totuși, aceste conexiuni vin la pachet cu riscuri de securitate pe care nu ar trebui să le ignori. Dacă folosești un iPhone, există câteva funcții și setări care te pot ajuta să reduci expunerea datelor tale personale. În plus, atunci când împarți internetul prin hotspot, trebuie să fii atent la cine are acces și cum îți configurezi partajarea.

Rețelele publice sunt, prin definiție, mai puțin sigure decât cele private. Motivul este simplu: foarte mulți oameni se pot conecta la ele, iar uneori administratorii nu implementează măsuri avansate de securitate. În lipsa unei protecții corespunzătoare, atacatorii pot intercepta date precum parole, mesaje sau informații bancare.

Pe iPhone, Apple a introdus o funcție numită Private Wi-Fi Address, care creează un fel de mască pentru adresa ta MAC, adică identitatea unică a dispozitivului. Dacă activezi această opțiune, cei care monitorizează rețeaua nu pot urmări cu ușurință activitatea ta online. Totodată, trebuie să eviți să accesezi aplicații sau servicii sensibile atunci când ești conectat la o rețea nesigură.

Un alt risc îl reprezintă atacurile de tip „evil twin”, unde cineva creează un hotspot fals cu un nume asemănător rețelei originale. Dacă te conectezi din neatenție la acea rețea, datele tale pot fi compromise imediat. De aceea, verifică întotdeauna numele exact al conexiunii și cere confirmarea personalului din locație.

Cum să îți limitezi partajarea de date pe iPhone

Când ești conectat la un Wi-Fi public, este recomandat să reduci partajarea automată a datelor. iPhone îți oferă câteva instrumente utile pentru asta. În primul rând, mergi la setările de rețea și dezactivează funcțiile care nu sunt necesare, cum ar fi AirDrop sau Bluetooth, dacă nu le folosești. Ambele pot reprezenta porți de intrare pentru persoane rău intenționate.

Tot în setările Wi-Fi, poți alege să nu te reconectezi automat la rețelele detectate anterior. Dacă lași opțiunea activă, există șanse să te conectezi fără să îți dai seama la o rețea compromisă. În plus, este bine să activezi VPN-ul atunci când folosești rețele publice. Acest lucru criptează traficul și face mult mai dificilă interceptarea datelor.

Un alt aspect important este legat de iCloud și sincronizarea automată. Dacă ai activată opțiunea de backup sau transfer de fișiere în fundal, există riscul ca unele date să circule pe o conexiune nesigură. Îți recomand să dezactivezi temporar aceste procese atunci când te afli pe o rețea publică, mai ales dacă nu este una în care ai încredere.

Recomandări pentru utilizarea hotspotului pe iPhone

Pe lângă conectarea la rețele publice, mulți aleg să își partajeze propria conexiune prin hotspotul iPhone-ului. Această funcție este extrem de utilă, dar poate deveni o vulnerabilitate dacă nu este configurată corect.

În primul rând, asigură-te că parola hotspotului este una complexă și greu de ghicit. Evită parolele simple sau evidente, cum ar fi „12345678” sau numele propriu. iPhone generează automat o parolă atunci când activezi hotspotul, iar cel mai bine este să o păstrezi sau să creezi una și mai sigură.

De asemenea, este indicat să limitezi vizibilitatea hotspotului doar la dispozitivele tale. În setările de hotspot, poți alege ca funcția Maximize Compatibility să fie dezactivată, deoarece aceasta scade nivelul de securitate pentru a permite conectarea unor dispozitive mai vechi. Dacă vrei să împarți internetul doar cu laptopul tău sau cu un dispozitiv personal, folosește opțiunea Family Sharing, care permite accesul rapid, dar doar pentru contactele de încredere.

Un alt sfat util este să dezactivezi hotspotul imediat după ce ai terminat de folosit internetul. Mulți utilizatori îl lasă pornit din neatenție, iar asta înseamnă că oricine se află în apropiere ar putea încerca să se conecteze. Chiar dacă ai parolă, e mai sigur să reduci expunerea la minimum.

Prin câteva setări simple și o atenție sporită, poți naviga mai liniștit pe rețele publice și poți folosi hotspotul iPhone-ului fără riscuri majore. Securitatea digitală nu înseamnă să devii paranoic, ci să îți creezi obiceiuri sănătoase. Dacă tratezi cu seriozitate aceste aspecte, îți vei proteja datele personale și vei evita situații neplăcute care, de cele mai multe ori, apar atunci când crezi că nu ți se poate întâmpla.

