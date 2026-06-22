Ce salariu are un procuror DNA în 2026. Cum este format venitul lunar al unui magistrat din cadrul Direcției

Potrivit datelor oficiale, indemnizația de încadrare este de 34.800 de lei. La aceasta se adaugă un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 8.400 de lei, un spor de confidențialitate de 1.740 de lei și un spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de 300 de lei.

Astfel, venitul brut lunar ajunge la aproximativ 45.240 de lei, echivalentul a aproape 9.000 de euro înainte de taxe.

Situația este similară și în cazul procurorilor-șefi adjuncți ai DNA. Pentru aceste funcții, ocupate în prezent de Marius-Ionel Ștefan și Marinela Mincă, indemnizația de încadrare este de 35.406 lei. Sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică este de 8.552 lei, sporul de confidențialitate de 1.770 lei, iar sporul pentru condiții de muncă de 300 lei.

În total, venitul brut lunar ajunge la aproximativ 46.028 de lei.

Cum sunt formate salariile procurorilor DNA

Sistemul salarial din cadrul DNA include mai multe componente care se cumulează la salariul de bază. Cele mai importante sunt sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică, sporul de confidențialitate și sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

În funcție de funcția ocupată și de vechime, valorile diferă considerabil.

De exemplu, un procuror cu vechime de peste 20 de ani și gradația 5 are un salariu de bază de 29.898 lei. Acesta primește un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 7.175 lei, un spor de confidențialitate de 1.495 lei și un spor pentru condiții de muncă de 300 lei.