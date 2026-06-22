Ce salariu are un procuror DNA în 2026. Cum este format venitul lunar al unui magistrat din cadrul Direcției
Veniturile magistraților din cadrul Direcției Naționale Anticorupție continuă să atragă atenția în spațiul public, mai ales în contextul în care salariile și sporurile din sistemul de justiție se află frecvent în centrul dezbaterilor. Datele oficiale de salarizare pentru anul 2026 arată că procurorii DNA beneficiază de pachete salariale complexe, formate din indemnizația de încadrare și mai multe sporuri acordate pentru risc, confidențialitate, suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă. În funcție de poziția ocupată și de vechime, veniturile brute lunare pot depăși pragul de 45.000 de lei.
- Conducerea DNA încasează peste 45.000 de lei brut lunar
- Cum sunt formate salariile procurorilor DNA
- Salarii ridicate și pentru funcțiile de conducere intermediare
- Procurorii militari și personalul juridic asimilat beneficiază de sporuri suplimentare
- Beneficiile care completează veniturile magistraților DNA
Conducerea DNA încasează peste 45.000 de lei brut lunar
Cele mai mari venituri din cadrul instituției sunt înregistrate la nivelul conducerii Direcției Naționale Anticorupție. Funcția de procuror-șef direcție, echivalentă cu cea ocupată de noul șef al DNA, Viorel Cerbu, este remunerată printr-un pachet salarial format din mai multe componente.
Potrivit datelor oficiale, indemnizația de încadrare este de 34.800 de lei. La aceasta se adaugă un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 8.400 de lei, un spor de confidențialitate de 1.740 de lei și un spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de 300 de lei.
Astfel, venitul brut lunar ajunge la aproximativ 45.240 de lei, echivalentul a aproape 9.000 de euro înainte de taxe.
Situația este similară și în cazul procurorilor-șefi adjuncți ai DNA. Pentru aceste funcții, ocupate în prezent de Marius-Ionel Ștefan și Marinela Mincă, indemnizația de încadrare este de 35.406 lei. Sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică este de 8.552 lei, sporul de confidențialitate de 1.770 lei, iar sporul pentru condiții de muncă de 300 lei.
În total, venitul brut lunar ajunge la aproximativ 46.028 de lei.
Cum sunt formate salariile procurorilor DNA
Sistemul salarial din cadrul DNA include mai multe componente care se cumulează la salariul de bază. Cele mai importante sunt sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică, sporul de confidențialitate și sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.
În funcție de funcția ocupată și de vechime, valorile diferă considerabil.
De exemplu, un procuror cu vechime de peste 20 de ani și gradația 5 are un salariu de bază de 29.898 lei. Acesta primește un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 7.175 lei, un spor de confidențialitate de 1.495 lei și un spor pentru condiții de muncă de 300 lei.
Pentru un procuror cu vechime între 15 și 20 de ani și gradația 5, salariul de bază este de 28.749 lei, la care se adaugă un spor de risc de 6.887 lei, un spor de confidențialitate de 1.437 lei și sporul de condiții de muncă de 300 lei.
În cazul procurorilor cu vechime între 10 și 15 ani, salariile de bază sunt cuprinse între 25.874 și 27.599 lei, în funcție de gradație. Sporurile aferente variază între 6.168 și 6.600 lei pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și între 1.294 și 1.380 lei pentru confidențialitate.
Salarii ridicate și pentru funcțiile de conducere intermediare
Datele oficiale arată că și procurorii care ocupă funcții de conducere în cadrul secțiilor și serviciilor beneficiază de venituri importante.
Un procuror-șef de secție cu gradația 5 și vechime de peste 20 de ani primește un salariu de bază de 33.833 lei, la care se adaugă un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 8.158 lei, un spor de confidențialitate de 1.692 lei și sporul pentru condiții de muncă de 300 lei.
Pentru procurorii-șefi adjuncți de secție, salariul de bază variază între 31.776 și 33.046 lei, iar sporurile ajung la valori cuprinse între 7.644 și 7.962 lei pentru risc și între 1.589 și 1.652 lei pentru confidențialitate.
În cazul procurorilor-șefi de serviciu, salariile de bază pornesc de la 27.915 lei și pot ajunge la 32.258 lei, în funcție de gradație și vechime. La acestea se adaugă sporuri de risc între 6.679 și 7.765 lei, sporuri de confidențialitate între 1.396 și 1.613 lei și sporuri suplimentare de 500 lei în anumite situații.
Procurorii militari și personalul juridic asimilat beneficiază de sporuri suplimentare
Grila salarială publicată pentru anul 2026 include și procurorii militari. Un procuror militar cu vechime de peste 20 de ani și gradația 5 are un salariu de bază de 29.898 lei, la care se adaugă sporul de risc de 7.175 lei, sporul de confidențialitate de 1.495 lei, sporul pentru condiții de muncă de 300 lei și un spor suplimentar de 2.838 lei.
În cazul procurorului militar șef serviciu, salariul de bază este de 32.258 lei, iar sporul suplimentar ajunge la 3.003 lei.
Și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor beneficiază de venituri consistente. Șeful Biroului Juridic are un salariu de bază de 31.474 lei, la care se adaugă sporuri de 7.568 lei pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, 1.574 lei pentru confidențialitate și 300 lei pentru condiții de muncă.
Un consilier juridic are un salariu de bază de 25.721 lei, sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică fiind de 6.130 lei, iar sporul de confidențialitate de 1.286 lei.
Beneficiile care completează veniturile magistraților DNA
Pe lângă salarii și sporuri, personalul Direcției Naționale Anticorupție beneficiază și de o serie de drepturi suplimentare prevăzute de legislație.
Printre acestea se numără decontarea chiriei pentru angajații care nu dețin o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, decontarea transportului și a deplasărilor, diurne pentru delegări și detașări, decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a protezelor.
La acestea se adaugă voucherele de vacanță și indemnizația de hrană, beneficii care completează pachetul salarial al magistraților din cadrul instituției.
Datele oficiale arată că veniturile brute lunare din DNA pornesc de la aproximativ 25.000 de lei pentru anumite funcții de execuție și depășesc pragul de 45.000 de lei pentru funcțiile de conducere superioară, sistemul salarial fiind construit pe baza indemnizațiilor și a unei game extinse de sporuri.