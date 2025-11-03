Secretele care îl mențin tânăr pe Giani Kiriță, la aproape 49 de ani. Și-a deschis recent și școală de fotbal: „Am fost întotdeauna sufletul petrecerilor”. EXCLUSIV

Giani Kiriță și-a îndeplinit de curând un obiectiv important: a deschis o școală de fotbal care îi poartă numele, dedicată copiilor. A început deja să lucreze cu micii fotbaliști în devenire și, în exclusivitate pentru Playtech, ne-a mărturisit că această nouă etapă din viața sa îl împlinește și îi aduce multă bucurie.

Giani Kiriță, despre școala de fotbal care îi poartă numele: „Lucrul cu copiii e ceva special pentru mine”

Giani Kiriță este unul dintre cei mai buni fotbaliști din România. A muncit încă de mic pentru a-și face un nume în această lume și știe cât de important este să fii îndrumat și susținut. La începutul anului 2025, a dezvăluit că are planuri mari în afaceri, iar acum rezultatele încep să se vadă.

A deschis „Școala de Fotbal Giani Kiriță” și a dat startul înscrierilor pentru grupele 2015–2020. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, el ne-a mărturisit că această nouă etapă din viața sa îi priește, iar bucuria copiilor cu care lucrează îi aduce și lui împlinire.

„E o perioadă frumoasă, o perioadă în care lucrez cu copii. O să fac și deschiderea oficială, cred că luna viitoare. E ceva special pentru mine să lucrez cu copiii, pentru că este prima oară. Am fost și antrenor, știu despre ce este vorba, dar cu copii întotdeauna este ceva special și mă bucură tare mult. Mi-a fost dor să revin pe terenul ăla de fotbal. În primul rând, mă bucur de bucuria copiilor când îi văd că dau goluri, că sunt entuziasmați, că povestesc, că fac meciuri. E foarte frumos. Mă simt copil. Chiar mă simt copil”, ne-a povestit Giani Kiriță.

Secretele prin care ex-fotbalistul rămâne tânăr

Giani Kiriță nu este un exemplu doar pentru domeniul său, ci și pentru mulți bărbați din România. În vârstă de 49 de ani, este tatăl a doi copii, Roxana și Marco, ambii trecuți deja de 20 de ani. Totuși, în preajma lor, poate părea mai degrabă fratele lor, plin de energie și umor. Chiar și la fiecare apariție publică, radiază entuziasm și vitalitate.

Secretul său? Este foarte activ, dedicând aproape fiecare zi unei activități fizice, fie că e vorba de fotbal, sală sau tenis, dar nu uită niciodată să se distreze și să se bucure de momentele simple din viață. Această combinație de disciplină și voie bună îl menține mereu tânăr, atât fizic, cât și sufletește.

„Am fost întotdeauna sufletul petrecerilor. Am fost liderul de vestiar, am fost omul care dau tonul la tot ce înseamnă viață și o să fiu așa până când o să mor. Separat de faptul că fac foarte mult sport, foarte mult. Joc așa: tenis de câmp, fac fotbal în Liga a IV-a, după care mai merg și la sală, după care antrenament și cu copiii. Așa că… foarte mult sport. O zi fac sportul ăla, o zi fac ăla, o zi fac ăla și uite așa”, a dezvăluit Giani Kiriță.

Dacă sportul îl ajută să se mențină în formă, Giani Kiriță nu se ferește să recunoască faptul că a apelat și la intervenții estetice, fără să țină cont de prejudecăți.