Activitatea fizică regulată reduce riscul de deces prematur cu până la 40%, conform unui studiu

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, corpul nostru trece prin schimbări naturale: masa musculară se diminuează, iar oasele devin mai fragile și mai predispuse la fracturi.

În plus, din cauza responsabilităților legate de familie și muncă, găsirea timpului pentru exerciții de forță devine tot mai dificilă. Totuși, un nou studiu realizat în Australia confirmă că activitatea fizică este esențială pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, scrie The New York Post.

Beneficiile activității fizice pentru sănătatea cardiovasculară și musculoscheletică

Exercițiile regulate au efecte multiple și dovedite asupra sănătății: îmbunătățesc funcția inimii, fortifică mușchii și oasele, ajută la menținerea greutății optime și stimulează starea de bine psihică.

Specialiștii recomandă adulților să practice între 150 și 300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, completate de cel puțin două sesiuni dedicate antrenamentului de forță.

Studiul publicat recent de Universitatea Queensland, citat în British Journal of Sports Medicine, analizează datele a peste 85 de cercetări și include informații de la grupuri care au variat de la câteva sute la milioane de participanți.

Rezultatele arată clar că adulții care au integrat în mod constant exercițiile fizice în viața lor au un risc redus cu 30-40% de deces prematur, în special datorită scăderii incidenței bolilor cardiovasculare.

Impactul activității fizice asupra longevității

Conform studiului, persoanele care erau sedentare, dar au început să facă exerciții, au avut un risc cu 22% mai mic de a muri prematur în comparație cu cei care nu au schimbat nimic în stilul lor de viață.

De asemenea, adulții activi pe termen lung au avut o probabilitate cu 40% mai mică de a deceda din cauze cardiace și cu 25% mai mică din cauza cancerului, comparativ cu cei care au evitat orice formă de mișcare.

Cercetătorii au observat că depășirea recomandării maxime de 300 de minute săptămânale aduce doar avantaje minime în plus pentru prevenirea morții premature. Totodată, renunțarea la activitatea fizică după o perioadă de fitness intens a anulat beneficiile acumulate.

Concluzia clară a studiului este că orice tip de activitate fizică este mai bună decât sedentarismul total, iar începerea exercițiilor în orice moment al vieții adulte poate oferi avantaje importante pentru sănătate și longevitate.