Supermarketul local care nu se teme de marii retaileri. Afacerea din Piteşti are mare succes printre cetăţeni

Într-o piață în care marile lanțuri de retail se extind rapid, un antreprenor din Pitești demonstrează că și afacerile de familie pot ține piept competiției. Jam Supermarket, rețea locală construită cu răbdare în ultimii 25 de ani, continuă să investească în extindere și modernizare, mizând pe proximitate și adaptarea la nevoile comunității. Cu 14 magazine în județul Argeș – dintre care 9 în mediul urban și 5 în mediul rural – afacerea de familie generează o cifră de afaceri anuală de aproximativ 30 de milioane de euro. În spatele acestui succes se află Liviu Ionică, fondatorul rețelei, și fiica sa, Andreea Ionică, care gestionează operațiunile din teren.

Un model de afacere construit cu răbdare

Jam Supermarket a pornit în urmă cu un sfert de secol, când Liviu Ionică a decis să își deschidă primul magazin. Astăzi, cele 14 locații însumează 1.900 de metri pătrați de spațiu de vânzare, dintre care 1.650 de metri pătrați reprezintă efectiv sala de vânzare. Strategia a fost una clară: dezvoltarea pe spații proprii pentru a evita presiunea chiriilor, dar și adaptarea fiecărui magazin la specificul zonei.

Totuși, în mai 2025, Jam Supermarket a făcut o excepție. A investit peste 200.000 de euro în deschiderea celui de-al doilea magazin din cartierul Trivale, închiriind un spațiu chiar în centrul cartierului.

„Am făcut acest compromis pentru că avem un contract pe termen lung, dar și pentru că ne doream să ne consolidăm prezența în comunitate”, explică Liviu Ionică, potrivit revistaprogresiv.ro.

Magazinul care aduce cumpărătorul mai aproape

Noua locație din Trivale are 230 de metri pătrați și este destinată cumpărătorilor din proximitate. Aici sunt listate aproximativ 5.000 de produse, cu accent pe alimente proaspete, băuturi și snackuri. Diferența față de primul magazin din cartier, care are peste 13.000 de articole, este dată de spațiul mai mic și de orientarea către achiziții rapide, de completare.

„Avem în spate experiența celor 25 de ani de retail și faptul că reușim să fim aproape și să răspundem nevoilor clienților”, spune Andreea Ionică, managerul rețelei.

Deși este cea mai mică locație, magazinul atrage deja, în medie, 600 de clienți pe zi, cu un bon mediu de 41,50 lei.

Adaptare la toate categoriile de cumpărători

Jam Supermarket nu mizează doar pe prețuri accesibile. În portofoliu se regăsesc și produse premium, dar și inovații dedicate segmentului tânăr.

Un alt detaliu interesant este comportamentul cumpărătorilor în weekend. În zilele de duminică, noul magazin are un trafic mult mai redus față de restul săptămânii, spre deosebire de alte locații ale rețelei.

Concurență acerbă în Pitești

Piteștiul, cu aproximativ 140.000 de locuitori, este un oraș aglomerat din punct de vedere comercial. Doar în ultimul an, marii retaileri au deschis opt noi magazine, ajungând la 47 de locații.

„Provocările majore vin din creșterea costurilor operaționale și din presiunea exercitată de rețelele mari, dar și din schimbările în comportamentul consumatorilor”, explică Liviu Ionică.

Pentru a-și păstra stabilitatea, compania a decis să ramburseze credite în valoare totală de 10 milioane de lei, eliminând astfel riscurile financiare într-o perioadă marcată de schimbări fiscale.

Planuri pentru viitor

În ciuda ofertelor de vânzare primite în 2024 și 2025, familia Ionică a ales să păstreze afacerea. Urmează deschiderea celui de-al 10-lea magazin în mediul urban, cu scopul de a întări prezența acolo unde brandul este deja recunoscut.