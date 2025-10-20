Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 08:20
de Badea Violeta

Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi

METEO - VREME - ANM
Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi
Urmeaza o noua perioada de vreme instabila. Sursa foto: Profimedia

România se pregătește pentru o schimbare bruscă de temperatură. După un weekend cu vreme răcoroasă, începutul săptămânii aduce nopți foarte reci, în special în Transilvania, iar în unele zone temperaturile vor coborî sub zero grade. Totuși, spre finalul săptămânii, termometrele vor urca din nou, aducând maxime de peste 20 de grade în sudul țării.

Cât de rece va fi în următoarele nopți

Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a explicat că urmează două nopți deosebit de reci în toată țara.

”Urmează două nopți foarte reci în toată țara, mai ales în Transilvania, în partea de est a Transilvaniei, în depresiuni, mâine dimineață și posibil și în noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî spre -8 grade, -4 la 0 grade în restul Transilvaniei, în Banat, în Crișana, în Maramureș.

Temperaturile vor fi în jurul a 0 grade în mare parte a Moldovei, dar și în partea de sud a țării, temperaturi care să nu depășească în general 2-4 grade”, a precizat aceasta la Digi24.

În București, locuitorii vor resimți și ei frigul, mai ales în zona de nord a Capitalei, unde valorile termice pot scădea considerabil.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig

„Luni dimineață, în partea de nord a Bucureștiului, nu este exclus ca temperatura să coboare spre 0 grade”, a adăugat Florinela Georgescu.

Când se va încălzi din nou vremea

Deși începutul săptămânii aduce frig și dimineți cu brumă, schimbarea nu va dura mult.

”Pe parcursul zilei de mâine, temperaturi comparabile cu ce am avut astăzi, în continuare sub normalul acestei perioade, în general 8 la 17 grade, urmând ca de marți treptat temperaturile să înceapă să crească.

O creștere simțitoare este de așteptat de joi încolo, când în partea de sud a țării este posibil ca maximele să ajungă la 25, poate 26 de grade, deci să trecem foarte rapid, în câteva zile, de la o vreme foarte rece, la una cu temperaturi ușor peste normalul perioadei”, a explicat directoarea ANM.

Astfel, românii vor experimenta o diferență de peste 20 de grade în doar câteva zile, un contrast specific toamnei târzii.

Vor fi ploi în perioada următoare?

Schimbările de temperatură nu vor fi însoțite de precipitații semnificative.

”Începând de marți, vor avea loc doar ploi slabe, pe arii restrânse, în regiunile vestice și centrale ale țării”, a mai precizat Florinela Georgescu.

Pentru Capitală, prognoza este optimistă.

”O vreme frumoasă în Capitală. Vă spuneam că două nopți mai reci, la noapte și mâine noapte, după care creșterea de temperatură va fi una simțitoare.

Dacă mâine maxima se va opri probabil undeva la 15-16 grade, de joi încolo temperaturi peste 20 de grade”, a conchis directoarea de prognoză.

După frigul de la începutul săptămânii, România va intra, așadar, într-o scurtă perioadă de vreme caldă, cu temperaturi ce vor depăși din nou valorile normale pentru luna octombrie.

