Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 15:47
de Iulia Kelt

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Se schimbă regulile jocului: Un nou protocol care face Bitcoin mai rapid și mai ușor de folosit la plăți
Bitcoin devine mai accesibilă pentru publicul larg / Foto: ICO Bench

Bitcoin trece printr-o transformare importantă. Ark Labs a lansat Arkade, un protocol inovator construit peste blockchainul Bitcoin, menit să aducă tranzacții mai rapide, o experiență de plată mai simplă și funcționalități similare celor din ecosistemul Ethereum.

Lansarea versiunii publice beta, anunțată în octombrie 2025, este privită ca cea mai semnificativă evoluție pentru rețea de la introducerea Lightning Network în 2018.

Prin Arkade, dezvoltatorii urmăresc să îmbine siguranța și descentralizarea specifice Bitcoin cu viteza și ușurința de utilizare a aplicațiilor financiare moderne.

Protocolul adaugă un strat suplimentar rețelei de bază, facilitând plățile instantanee fără ca utilizatorii să piardă controlul asupra propriilor fonduri, scrie Gizmodo.

O alternativă simplificată la Lightning Network

Lightning Network a fost mult timp soluția principală pentru plățile rapide cu Bitcoin, dar complexitatea tehnică și adoptarea redusă pe partea non-custodial au limitat succesul acesteia.

Arkade, numit inițial Ark, a fost creat tocmai pentru a depăși aceste probleme și a fost extins ulterior pentru a oferi și funcții DeFi (decentralized finance), inspirate de rețele precum Ethereum și Solana.

Printre partenerii care adoptă deja Arkade se numără platformele Swan și Bull Bitcoin, alături de aplicațiile open-source Breez și BTCPayServer.

Ark Labs a dezvoltat și aplicația Arkade Wallet, o implementare practică ce arată cum poate fi utilizat protocolul în condiții reale.

Una dintre inovațiile-cheie este conceptul de Ark Service Providers (ASP), entități care facilitează plățile, dar fără a deține control total asupra fondurilor.

În cazul unei tentative de fraudă, utilizatorul poate publica o dovadă criptografică direct în blockchainul Bitcoin, recuperând suma. Acest model oferă un echilibru între rapiditatea sistemelor centralizate și protecția unui cadru descentralizat.

Bitcoin intră în era DeFi prin Arkade

Pe lângă îmbunătățirea experienței de plată, Arkade introduce și funcționalități financiare avansate, precum împrumuturile, stakingul și tranzacțiile cu active digitale.

Lansarea include Arkade Assets, un standard de tokenizare comparabil cu ERC-20 de pe Ethereum, care permite emiterea și tranzacționarea de tokenuri direct pe blockchainul Bitcoin.

Este o reinterpretare modernă a ideii de „monede colorate”, apărută în comunitatea Bitcoin acum mai bine de un deceniu.

Încercări anterioare, precum Rootstock, o sidechain compatibilă cu Ethereum Virtual Machine lansată în 2018, nu au reușit să obțină o adopție semnificativă.

Arkade mizează însă pe o abordare diferită, care păstrează ethosul descentralizat al Bitcoin, dar oferă în același timp flexibilitatea rețelelor DeFi.

Prin Arkade, Bitcoin ar putea redeveni o monedă digitală practică, nu doar o rezervă de valoare.

Dacă protocolul va fi adoptat pe scară largă, 2025 ar putea marca începutul unei noi ere: una în care Bitcoin devine, din nou, instrumentul preferat pentru plăți rapide, sigure și complet descentralizate.

