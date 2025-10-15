Cea mai mare captură de Bitcoin făcută de FBI, 15 miliarde de dolari în criptomonede

Autoritățile americane și britanice au destructurat una dintre cele mai mari organizații criminale din Asia, confiscând un record de 15 miliarde de dolari în criptomonede.

Într-o operațiune de amploare internațională, Statele Unite și Marea Britanie au anunțat sancțiuni și confiscări istorice împotriva unei organizații acuzate de implicare în una dintre cele mai vaste escrocherii de investiții și trafic de persoane din lume.

Grupul vizat, scrie Wired, cunoscut sub numele de Prince Group Transnational Criminal Organization, este acuzat că a condus mai multe centre de fraudă în Cambodgia și alte țări din Asia de Sud-Est, folosind mii de persoane traficate pentru a desfășura activități online ilegale.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a impus sancțiuni financiare asupra a 146 de persoane și companii asociate cu acest grup.

În paralel, Departamentul Justiției (DOJ) și FBI au confiscat aproximativ 130.000 de Bitcoin, în valoare de aproape 15 miliarde de dolari, marcând cea mai mare captură de criptomonede din istoria SUA.

O rețea uriașă de escrocherii și trafic de persoane

Investigațiile arată că Prince Group, condus de omul de afaceri Chen Zhi, își prezenta activitățile drept legitime, sub umbrela unui conglomerat implicat în imobiliare și servicii financiare.

În realitate, spun anchetatorii, compania ar fi administrat cel puțin zece centre de fraudă, unde oameni aduși prin anunțuri false de angajare erau forțați să opereze escrocherii online cunoscute sub numele de „pig butchering”, un tip de fraudă ce combină manipularea emoțională cu promisiuni de investiții profitabile.

Procurorul american Joseph Nocella Jr. a declarat că aceste activități au provocat „pierderi de miliarde de dolari și suferințe greu de estimat” victimelor din întreaga lume.

Autoritățile britanice au impus, la rândul lor, sancțiuni financiare împotriva lui Chen Zhi și a companiilor asociate, blocând active în valoare de peste 100 de milioane de lire sterline, inclusiv o vilă de lux în Londra.

Investigatorii susțin că gruparea a folosit influențe politice pentru a evita acțiunile legale în mai multe țări, iar centrele sale de escrocherii ar fi fost dotate cu mii de telefoane mobile și conturi false pe rețelele de socializare, folosite pentru a păcăli victimele.

Cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie

Cele 127.271 de Bitcoin confiscate reprezintă cea mai mare sumă de bani recuperată vreodată de Departamentul Justiției american, depășind recordurile stabilite în cazurile Bitfinex și Silk Road.

Experții consideră că această operațiune reprezintă „cea mai importantă lovitură dată până acum rețelelor de criminalitate cibernetică din Asia de Sud-Est”.

Potrivit firmei TRM Labs, confiscarea nu vizează doar valoarea financiară, ci și infrastructura economică ce susține aceste rețele.

Prin sancțiuni, blocarea companiilor paravan și înghețarea conturilor, autoritățile încearcă să dezmembreze mecanismul global de spălare a banilor proveniți din fraude.

Specialiștii avertizează că, deși această acțiune este un pas major, fenomenul rămâne extins și continuă să se diversifice în alte regiuni ale lumii din Orientul Mijlociu până în Europa de Est și America Latină.

Prin coordonarea dintre SUA și Marea Britanie, cazul Prince Group marchează începutul unei noi etape în lupta internațională împotriva rețelelor de criminalitate digitală și a exploatării umane care le susține.