Se schimbă legea pentru păcănele și cazinouri în România. Singurele orașe în care le vei mai găsi și de ce

O nouă propunere legislativă depusă la Senat ar putea schimba radical peisajul industriei jocurilor de noroc din România. Inițiatorii doresc ca activitățile de tip cazinou, cluburile de poker și aparatele de tip slot-machine să fie permise doar în stațiunile turistice de interes național, nu în orașe sau zone rezidențiale. Măsura, justificată prin „nevoia de concentrare geografică strategică”, urmărește atât reducerea riscurilor sociale și economice asociate jocurilor de noroc, cât și stimularea turismului în România.

De ce se dorește mutarea cazinourilor în stațiuni

În prezent, jocurile de noroc sunt răspândite neuniform pe teritoriul țării, de la marile orașe până la localități mici. Potrivit inițiatorilor legii, această dispersare nu are o logică economică și generează un fenomen periculos: accesibilitatea excesivă a păcănelelor pentru persoane vulnerabile. În multe cazuri, sălile de joc sunt amplasate în proximitatea locuințelor, școlilor sau magazinelor de cartier, ceea ce expune persoanele cu venituri modeste la tentații și pierderi financiare serioase.

Noua reglementare ar impune o relocare totală a activităților de acest tip în stațiunile turistice de interes național — o listă care include 56 de destinații precum Sinaia, Poiana Brașov, Mamaia, Băile Herculane, Băile Felix, Eforie Nord, Sovata sau Predeal. Astfel, accesul la aceste servicii ar presupune un efort financiar și logistic mai mare, reducând expunerea populației generale.

Potrivit expunerii de motive, concentrarea activităților în aceste zone ar crea „bariere geografice și economice naturale”, limitând accesul impulsiv și reducând riscul de dependență. În același timp, s-ar asigura un cadru controlat, cu personal specializat și infrastructură adaptată monitorizării și asistării jucătorilor. Practic, statul ar încerca să transforme jocurile de noroc dintr-o activitate de consum zilnic, la îndemâna oricui, într-o experiență ocazională, asociată turismului și divertismentului organizat.

Legătura dintre turism și industria jocurilor de noroc

Inițiatorii proiectului susțin că măsura are și o dimensiune economică strategică. Ideea este de a valorifica sinergia dintre turism și industria de divertisment, transformând stațiunile în centre de atracție complexe. Cazinourile ar deveni parte dintr-o ofertă turistică integrată, alături de hoteluri, centre de wellness, evenimente culturale și activități de agrement.

În nota de fundamentare a propunerii legislative se menționează că mutarea jocurilor de noroc în stațiuni ar putea stimula investițiile în infrastructură, ar genera locuri de muncă sezoniere și ar aduce venituri fiscale suplimentare la nivel local și național. Se estimează că, pe termen lung, această reconfigurare geografică va duce la o competiție bazată pe calitatea serviciilor, nu pe cantitatea de aparate de jocuri amplasate la fiecare colț de stradă.

Un alt element de noutate introdus de proiect este posibilitatea de a organiza jocuri de noroc și pe navele de agrement. Această măsură ar putea deschide calea dezvoltării turismului nautic pe Dunăre sau pe Marea Neagră, oferind o alternativă elegantă la cazinourile tradiționale. În multe țări europene, acest model este deja popular și aduce venituri consistente în economie, fără a genera probleme sociale majore.

Astfel, propunerea urmărește să repoziționeze România pe harta turismului de divertisment, atrăgând jucători străini și investitori din domeniu, dar și să reducă efectele negative ale fenomenului jocurilor de noroc asupra populației locale.

Etapele implementării și efectele pentru operatori

În cazul în care legea va fi adoptată, aplicarea ei nu va fi imediată. Pentru a evita blocaje economice, documentul prevede o perioadă de tranziție. Operatorii de jocuri de noroc care dețin în prezent autorizații de funcționare își vor putea desfășura activitatea până la expirarea licenței actuale, dar nu vor mai putea solicita reînnoirea acesteia decât în condițiile geografice impuse de noile reguli.

Mutarea afacerilor către stațiuni presupune investiții majore în logistică, transport și spații noi de funcționare. Cu toate acestea, reprezentanții inițiatorilor consideră că beneficiile economice și sociale pe termen lung justifică efortul. Ei afirmă că relocarea va contribui la profesionalizarea industriei, la creșterea calității serviciilor și la reducerea abuzurilor.

De asemenea, propunerea introduce obligația autorităților locale din stațiunile turistice de a colabora cu instituțiile de reglementare în vederea monitorizării activității operatorilor și a implementării programelor de prevenire a jocului compulsiv. În aceste zone, se va pune accent pe campanii educative și pe servicii de consiliere pentru persoanele care prezintă semne de dependență.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va trece de toate etapele, România ar putea deveni una dintre primele țări din Europa care aplică o politică de concentrare geografică a jocurilor de noroc.

Această reformă ar marca o schimbare profundă în modul în care statul gestionează o industrie extrem de profitabilă, dar și controversată. Dincolo de intenția de a proteja cetățenii vulnerabili, propunerea ar putea redefini relația dintre divertisment și responsabilitate socială, mutând jocurile de noroc din cotidianul urban într-un cadru turistic, controlat și mult mai dificil de accesat impulsiv.