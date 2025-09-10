Jocurile de noroc în România – cum funcționează autoexcluderea de la păcănele, singura soluție să scapă de dependență pentru mulți români

Dependența de jocuri de noroc este recunoscută oficial ca o formă de adicție comportamentală, comparabilă cu dependențele de substanțe. În România, numărul celor care pierd controlul în fața păcănelelor sau a platformelor online a crescut, iar consecințele sunt dramatice: familii destrămate, datorii uriașe și vieți personale ruinate. În acest context, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a introdus, prin Ordinul 79/2025, o procedură oficială de autoexcludere, menită să ofere o „plasă de siguranță” pentru cei care nu mai reușesc să își gestioneze singuri comportamentul.

Autoexcluderea este singurul mecanism legal prin care un jucător își poate interzice accesul în sălile de joc sau pe platformele licențiate din România. Măsura a intrat în vigoare pe 17 iunie 2025 și creează un cadru unitar, aplicabil la nivel național, pentru toți operatorii autorizați.

Cum funcționează autoexcluderea și cât de repede intră în vigoare

Cererile de autoexcludere se pot depune direct la sediul ONJN sau la oficiile teritoriale, caz în care procesarea se face imediat, pe baza actului de identitate. Dacă cererea este trimisă prin e-mail, cu semnătură electronică, sau prin notar și avocat, înregistrarea se confirmă la data depunerii. Operatorii de jocuri pot transmite și ei cererea în numele clientului, dar în acest caz validarea se face în maximum o zi lucrătoare.

După validare, numele persoanei este introdus în registrul național al autoexclușilor, iar operatorii au obligația să blocheze accesul acestuia începând cu ora 00:00 a zilei următoare. În mediul online, operatorii sunt obligați să verifice de fiecare dată înainte de deschiderea unei sesiuni dacă persoana figurează pe listă.

ONJN gestionează exclusiv această bază de date, actualizată zilnic și pusă la dispoziția operatorilor fie printr-un fișier securizat, fie printr-un portal protejat cu parolă.

Ce drepturi și obligații ai ca persoană autoexclusă

Odată înscris în registru, jucătorul nu mai are voie să participe la jocurile de noroc licențiate în România, fie că vorbim despre săli fizice sau platforme online. Operatorii sunt obligați să refuze accesul și să închidă conturile persoanelor autoexcluse. Dacă în perioada următoare persoana își schimbă decizia, poate cere radierea din registru, însă efectul retragerii devine activ abia din ziua următoare.

Pentru a evita abuzurile, un proiect legislativ aflat în Parlament propune introducerea unei perioade minime de 12 luni înainte de a putea retrage cererea. Scopul este de a preveni situațiile în care dependenții solicită autoexcluderea într-un moment de luciditate, dar renunță imediat după.

Este important de precizat că această măsură se aplică doar în România și doar pentru operatorii licențiați ONJN. Platformele din afara țării nu intră sub incidența legii, deși multe dintre ele au propriile mecanisme de protecție.

De ce este autoexcluderea o soluție esențială

Specialiștii în adicții consideră că autoexcluderea nu este o soluție completă, dar reprezintă un prim pas vital. Oferă un moment de respiro pentru jucător și familia sa, blocând accesul facil la jocuri și oferind timp pentru consiliere psihologică sau terapie.

ONJN subliniază că transparența și securitatea procedurii sunt esențiale. Toți solicitanții primesc confirmare scrisă și sunt informați clar despre consecințele autoexcluderii. În mediul online, verificările de identitate impuse prin HG 111/2016 – inclusiv transmiterea documentelor justificative în maximum 10 zile – întăresc protecția și reduc riscul ca jucătorii să își deschidă conturi multiple.

Pe termen lung, autoexcluderea poate fi văzută ca o măsură de protecție socială, menită să reducă fenomenul datoriilor din jocurile de noroc și să limiteze impactul acestei dependențe asupra economiei și comunităților.