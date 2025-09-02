Se poate stabili pensie de întreţinere fără divorţ? Răspunsul unui avocat celebru

Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 13:01
de Vieriu Ionut

Se poate stabili pensie de întreținere fără divorț?

Situațiile familiale pot fi diferite și uneori complicate, iar întrebarea legată de pensia de întreținere apare tot mai des în discuțiile dintre părinții care nu locuiesc împreună. În multe cazuri, lipsa divorțului ridică semne de întrebare cu privire la obligațiile unuia dintre părinți față de copil. Mulți se întreabă dacă legea permite stabilirea unei pensii de întreținere chiar și atunci când părinții rămân căsătoriți.

Ce spune legea despre pensia de întreținere

Un avocat cunoscut a oferit lămuriri importante pe această temă, explicând în ce condiții instanța poate obliga un părinte să contribuie financiar, chiar și în lipsa unei hotărâri de divorț.

Pensia de întreținere este un drept al copilului și o obligație a părintelui, indiferent de situația civilă a părinților. Totuși, în practica juridică, mulți consideră că acest sprijin poate fi stabilit doar după divorț. În realitate, lucrurile sunt diferite.

Avocata Gabriela Ursărescu a explicat că stabilirea pensiei de întreținere este posibilă și fără divorț. Conform acesteia, legea prevede că instanța poate decide ca unul dintre părinți să contribuie financiar la creșterea și educarea minorului dacă există dovezi clare că nu participă deloc la aceste cheltuieli.

Condiția esențială pentru acordarea pensiei

Declarația avocatei vine cu o precizare importantă: pentru ca instanța să aprobe o astfel de cerere, trebuie demonstrat că părintele vizat nu contribuie în niciun fel la întreținerea copilului.

„Da, se poate stabili pensia de întreținere a minorului fără divorț, doar atâta timp cât se poate dovedi că celălalt părinte nu contribuie deloc la cheltuielile de creștere a copilului”, a precizat avocata Gabriela Ursărescu.

Această clarificare arată că legea nu este condiționată strict de ruperea căsătoriei, ci urmărește în primul rând interesul superior al minorului, care are dreptul să fie susținut material de ambii părinți.

Impactul asupra familiilor

Explicațiile avocatei pot aduce liniște părinților care se află în situații dificile și care, deși nu au divorțat, suportă singuri toate cheltuielile pentru copil. Posibilitatea de a solicita pensie de întreținere chiar și în cadrul unei căsătorii reprezintă o măsură de protecție pentru minor și de responsabilizare a părintelui care refuză să contribuie.

În același timp, acest aspect juridic scoate în evidență un principiu fundamental: pensia de întreținere nu este o favoare, ci o obligație legală, indiferent de contextul familial.

În lipsa unui divorț, stabilirea pensiei de întreținere poate părea imposibilă, însă declarația avocatei Gabriela Ursărescu demonstrează contrariul. Atâta timp cât există probe clare că unul dintre părinți nu se implică financiar, instanța poate obliga la plata acestei pensii, garantând astfel că minorul beneficiază de sprijinul cuvenit.

