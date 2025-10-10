Ultima ora
10 oct. 2025 | 09:09
de Ioana Bucur

Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend? Temperaturile încep să urce

METEO - VREME - ANM
Cum va fi vremea în Bucureşti, în weekend? Temperaturile încep să urce
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

După mai multe zile cu ploi abundente, vânt puternic și coduri meteo succesive, vremea se îmbunătățește în București. Meteorologii anunță că precipitațiile se opresc, iar temperaturile încep să crească treptat în următoarea perioadă.

Prognoza meteo pentru weekend în București

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Capitala a ieșit de sub incidența codurilor de ploi și vijelii, iar de astăzi valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. În intervalul 10:00 – 18:00, termometrele vor indica între 18 și 19 grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cerul va rămâne temporar noros, dar fără ploi semnificative.

Săptămâna aceasta, Bucureștiul s-a confruntat cu vreme severă: cod roșu de ploi torențiale, străzi inundate, copaci doborâți și trafic paralizat. Autoritățile locale – Primăria, Prefectura Capitalei, ISU și Apa Nova – au mobilizat echipe de intervenție pe teren, în timp ce școlile au fost închise miercuri din cauza avertizărilor de vreme extremă.

Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea

Vestea bună este că, potrivit platformei AccuWeather, în weekend temperaturile vor depăși 18 grade Celsius, iar ploile vor fi izolate. După mai multe zile cu precipitații abundente și rafale de vânt de până la 70 km/h, bucureștenii se pot aștepta, în sfârșit, la o perioadă mai calmă din punct de vedere meteorologic.

Totuși, problemele provocate de furtunile recente au readus în discuție vulnerabilitățile infrastructurii urbane. Sistemul de canalizare al orașului nu a făcut față volumului mare de apă, iar numeroși copaci bătrâni și uscați au căzut peste mașini și trotuare, blocând circulația în mai multe zone.

Alte județe rămân sub cod galben de vânt puternic

Deși Bucureștiul scapă de vremea rea, meteorologii au emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. În aceste regiuni, rafalele pot atinge viteze între 50 și 70 km/h.

În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla cu putere, ajungând la 80–90 km/h.

Specialiștii avertizează că, deși vremea se stabilizează treptat, toamna aduce în continuare fluctuații bruște de temperatură și episoade de vânt intens, mai ales în zonele de munte și pe litoral.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
