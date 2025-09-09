Tichete de masă 2025 – cum se acordă beneficiul extra salarial. De ce trebuie înregistrat în Reges – Online, ce câștigă angajatul

Tichetele de masă reprezintă unul dintre cele mai frecvente beneficii extra salariale acordate în România, iar în 2025 subiectul lor a revenit în atenția angajaților și angajatorilor. Mulți se întreabă dacă acestea trebuie sau nu să fie înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariaților (Reges). Răspunsul este clar: da, atunci când sunt prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă, ele devin drepturi contractuale și trebuie reflectate oficial.

Deși modul în care sunt impozitate creează uneori confuzie, tratamentul fiscal diferit nu schimbă natura lor juridică. Tichetele fac parte din pachetul de remunerare negociat între angajat și angajator, fiind considerate „alte adaosuri” la salariu, așa cum prevede Codul muncii.

De ce tichetele de masă sunt considerate parte a salariului

Codul muncii definește salariul ca totalitatea drepturilor bănești sau în natură cuvenite salariatului pentru munca prestată. În această definiție intră nu doar salariul de bază, ci și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri. Tichetele de masă, dacă sunt stabilite prin contract, intră în această ultimă categorie.

Un angajat acceptă un loc de muncă ținând cont de întregul pachet de beneficii, nu doar de salariul fix. Prin urmare, dacă oferta include tichete de masă, ele devin obligatorii pentru angajator și un drept câștigat pentru salariat. Nerespectarea acestei obligații ar reprezenta o încălcare a principiului bunei-credințe care guvernează relațiile de muncă. În plus, excluderea lor din evidențele oficiale ar însemna o denaturare a realității contractuale.

Obligația de înregistrare în Reges și ce spune legea

Hotărârile de Guvern care reglementează modul de completare a Reges – HG 905/2017 și mai nou HG 295/2025 – stabilesc explicit că angajatorii trebuie să înregistreze toate elementele salariale. Nu este vorba doar de salariul de bază, ci și de indemnizații, sporuri și alte adaosuri, indiferent de forma lor.

Deși aplicația Reges nu are un câmp dedicat exclusiv pentru „tichete de masă”, angajatorul este obligat să le treacă la categoria generică de „alte adaosuri”. Acest lucru asigură transparența în raportul de muncă și reflectă corect toate drepturile negociate. Nedeclararea lor poate fi interpretată ca o omisiune care afectează evidența reală a veniturilor salariatului.

Ce câștigă angajatul din această înregistrare

Pentru angajați, includerea tichetelor de masă în Reges aduce garanția că drepturile lor sunt protejate și recunoscute oficial. În caz de litigiu sau control, documentele din registru reprezintă dovada că pachetul salarial convenit include și aceste beneficii. Astfel, angajatul are certitudinea că beneficiile nu depind doar de bunăvoința angajatorului, ci sunt parte dintr-o obligație contractuală fermă.

De asemenea, reflectarea corectă a acestor adaosuri contribuie la o imagine completă asupra veniturilor, ceea ce poate influența diverse situații – de la evaluări în cazuri de concediu medical, până la discuții privind pensia sau alte drepturi sociale. Înregistrarea în Reges aduce, așadar, un plus de protecție juridică și financiară.