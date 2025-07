Un nou caz de mită la nivel înalt. Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a dat bani de şase ori înainte de a denunţa fapta: „Am sesizat autoritățile imediat ce am constatat că sunt plăți nelegale”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, este menționat într-un dosar de corupție legat de activitatea sa anterioară în mediul privat. Potrivit unei investigații realizate de Europa Liberă, în 2012, când era om de afaceri, Șerban ar fi oferit mită de cel puțin șase ori unor reprezentanți ai Ocolului Silvic Răducăneni, județul Iași. Ulterior, el a devenit denunțător și a colaborat cu autoritățile pentru documentarea faptelor.

Europa Liberă susține, pe baza unor înregistrări audio și video din dosar, că firma controlată de Ciprian Șerban câștigase o licitație pentru lucrări de plantare și întreținere forestieră, iar lucrările erau efectuate cu muncitori locali coordonați de șeful de district, Nicolae Balint. Acestuia i s-ar fi oferit 3% din valoarea facturilor, chiar dacă lucrările erau executate doar parțial. După câteva luni de astfel de practici, Șerban a decis să sesizeze Parchetul, motivând că era supus unor presiuni constante pentru a continua plățile.

Într-o postare pe Facebook, Ciprian Şerban a făcut miercuri seară o serie de clarificări referitoare la contextul în care a intervenit denunțul său:

„În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitatea societății. Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanții Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, rețineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de șantier și nici în plata zilierilor, dând de înțeles că sunt comisioane, fără să explice destinația și justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăți nelegale și am sesizat imediat autoritățile.”