Se construiesc 2 noi stații de metrou în București. Metrorex anunţă extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera – Petricani

Extinderea Magistralei 2 de metrou devine realitate printr-un nou proiect strategic semnat de Metrorex și Ministerul Transporturilor. Două stații moderne vor fi construite între Pipera și Petricani, menite să răspundă dezvoltării rapide a zonei de nord a Capitalei. Investiția este estimată la 120 milioane de euro și are ca obiectiv fluidizarea traficului și creșterea atractivității transportului public.

Două stații de metrou noi se construiesc în București

Marți, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera – Petricani. Documentul poartă semnătura ministrului Ciprian Șerban, a directorului general Metrorex, Mariana Miclăuş, și a primarului Sectorului 2, Rareş Hopincă.

Proiectul prevede o prelungire a magistralei cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera. Noua secțiune va include două stații echipate cu facilități moderne, dar și legături intermodale cu transportul de suprafață.

”Prin semnarea acestui protocol, facem un pas important în direcţia concretizării unui proiect aşteptat de ani de zile. Zona de nord a Capitalei, în special cartierul Pipera, a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată, devenind un punct strategic pentru mediul de afaceri şi un important centru de locuire. Această extindere este răspunsul nostru direct la nevoile reale ale comunităţii – de a beneficia de un transport public modern, sigur, eficient şi sustenabil”, transmite directorul general Mariana Miclăuş.

O investiție strategică pentru nordul Capitalei

Reprezentanții Metrorex și ai autorităților locale subliniază că acest proiect este o investiție strategică, menită să răspundă nevoilor unei zone aflate în continuă expansiune – Pipera-Tunari.

Extinderea va aduce beneficii multiple: reducerea timpilor de deplasare, descongestionarea traficului rutier, scăderea nivelului de poluare și zgomot, dar și stimularea dezvoltării economice locale.

”Împreună avem responsabilitatea şi determinarea de a livra un proiect corelat cu celelalte investiţii din zonă, care să aducă beneficii concrete pe termen lung”, mai spune Mariana Miclăuş.

Prin această inițiativă, Metrorex continuă modernizarea rețelei sale, punând accent pe confort, accesibilitate și sustenabilitate.

La ce sumă ajunge investiția

Proiectul este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov și în Master Planul General de Transport al României, fiind eligibil pentru finanțare prin Programul Transport 2021–2027.

Valoarea estimată a investiției se ridică la 120 milioane de euro, fără TVA, sumă care va fi actualizată în cadrul studiului de fezabilitate. Lucrările vor include, pe lângă construcția tunelurilor și a stațiilor, și amenajări complexe: devieri de rețele, drenaje, iluminat public, spații verzi, sisteme moderne de automatizare și protecție civilă.

Extinderea Magistralei 2 reprezintă, astfel, nu doar o soluție pentru mobilitatea urbană, ci și o etapă importantă în dezvoltarea durabilă a Capitalei și a zonei metropolitane București–Ilfov.