Angajații Metrorex, îngroziți de numărul din ce în ce mai mare de tentative de suicid, ce au avut loc în nici şase luni. „Nu-mi amintesc așa ceva la metrou!” EXCLUSIV

Angajatii Metrorex încep să devină din ce în ce mai îngrijorați. În nici șase luni de la începutul lui 2025, acest an riscă sa intre in istoria metroului bucureștean drept cel mai negru an din istoria acestui mijloc de transport public subteran. Și asta din pricina faptului că s-au înregistrat deja patru cazuri foarte grave, în care tot atâtea persoane au încercat să-și pună capăt zilelor.

Ce spun angajaţii Metrorex despre tentativele de suicid

„Am 35 de ani de când lucrez la Metrou și cu mare greutate îmi amintesc de ceva similar, un număr atât de mare de oameni care vor să-și încheie socotelile cu viața. Aș zice că ultima dată când ne-am confruntat cu așa ceva s-a întâmplat acum aproape un sfert de veac. Și atunci erau vremuri la fel de grele ca și astăzi”, a declarat în exclusivitate pentru Playtech.ro Marian Artimon, liderul Sindicatului Liber din Metrou.

Fără a-și aroga experiența unui profesionalism într-ale psihiatriei, Marian Artimon afirmă că nu-și poate explica pornirile interioare ale semenilor săi care ajung să ia în calcul un asemenea scenariu de ieșire din viață.

„Nu știu de unde vin pornirile astea. Din provocările vieții de zi cu zi, nu doar cele economice, din deziluziile dragostei, habar nu am de unde vin asemenea porniri. Anul acesta avem patru cazuri de acest tip. Într-unul din acestea patru întâlnirea cu metroul a fost fatală. E vorba despre cazul unicului bărbat care s-a aruncat în fața trenului, la Piața Unirii doi. Vă pot spune că m-au tulburat profund spusele conducătorului acelui tren care mi-a spus cu o voce stinsă că nu ar fi crezut niciodată că parbrizul metroului său poate intra în interior cu 30 de cm după o asemenea coliziune”, afirmă același Marian Artimon.

Rata sinuciderilor la metrou e una foarte ridicată

Marian Artimon mai spune că cel care îți face un asemenea plan știe că rata sinuciderilor la metrou e una foarte ridicată de 95%.