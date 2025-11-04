Scumpire la energia electrică din noiembrie: cu cât vor crește facturile românilor

Românii vor resimți din nou o creștere a costurilor la utilități, începând cu luna noiembrie. Deși majorarea nu este una spectaculoasă la prima vedere, aceasta se adaugă unei serii de scumpiri succesive care au afectat facturile la energie în ultimele luni. Autoritățile au anunțat modificări ce vizează atât energia electrică, cât și sistemul de termoficare, cu impact direct asupra bugetelor familiilor din întreaga țară.

Crește contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență

De la 1 noiembrie 2025, facturile la energia electrică pentru consumatorii casnici vor fi mai mari, principala cauză fiind majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență – un cost inclus în prețul final al energiei. Această contribuție, care susține producerea simultană de energie electrică și termică în centralele performante, crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh.

Aceasta înseamnă o creștere de aproximativ 62%, iar impactul asupra facturii totale este estimat la circa 0,5%. În termeni concreți, pentru un consum mediu lunar de 100 kWh, factura unui consumator casnic se va majora cu aproximativ 0,47 lei, ceea ce echivalează cu o creștere de 0,00466 lei pentru fiecare kWh consumat.

Deși pare o diferență minoră la prima vedere, această majorare este parte dintr-o tendință mai amplă de creștere a costurilor în sectorul energetic, într-un context marcat de liberalizarea pieței și de ajustarea continuă a tarifelor impuse de furnizori.

Alte modificări importante: termoficarea și reducerea TVA

Tot de la 1 noiembrie 2025, intră în vigoare și alte modificări ce vor influența costurile cu energia, în special în marile orașe. Pentru sectorul de termoficare, Guvernul a decis reducerea TVA-ului la 11%, o măsură valabilă până la 31 martie 2026. Scăderea cotei de TVA se aplică pentru energia termică destinată populației, unităților de învățământ, spitalelor și altor instituții publice.

Cu toate acestea, chiar dacă reducerea TVA ar trebui să ușureze povara facturilor, prețul gigacaloriei continuă să crească. În București, de exemplu, tariful facturat pentru o gigacalorie (Gcal) ajunge la 366,94 lei (cu TVA) începând cu 1 noiembrie 2025.

Astfel, locuitorii Capitalei și din alte orașe racordate la sistemele centralizate de termoficare vor plăti mai mult pentru încălzire, chiar și în condițiile reducerii TVA.

A patra scumpire consecutivă la energie

Noua creștere a facturilor la energie electrică și termică reprezintă a patra majorare consecutivă din ultimele luni. Liberalizarea pieței de energie, modificările legislative și costurile tot mai mari pentru producție au dus la ajustări succesive ale tarifelor.

Specialiștii din domeniu atrag atenția că aceste scumpiri, deși mici individual, au un efect cumulativ considerabil asupra consumatorilor. Într-un context economic în care prețurile la alimente și alte servicii sunt, de asemenea, în creștere, orice majorare a facturilor la energie se resimte puternic în bugetele familiilor.

Prin urmare, noiembrie 2025 aduce o nouă provocare financiară pentru milioane de români. În timp ce autoritățile vorbesc despre măsuri de echilibrare a costurilor, consumatorii sunt nevoiți să se adapteze la realitatea unei piețe tot mai volatile.

Liberalizarea pieței și impactul asupra consumatorilor

Liberalizarea pieței de energie a fost prezentată drept o etapă necesară pentru alinierea României la standardele europene, însă efectele sale au fost resimțite în primul rând de către consumatori. Fiecare modificare de componentă tarifară – fie că vorbim despre contribuția pentru cogenerare sau despre ajustări de TVA – se reflectă direct în facturile lunare.

Astfel, chiar dacă procentual creșterea de 0,5% pare mică, pe termen lung, aceste ajustări succesive duc la o majorare vizibilă a costurilor generale. Mulți români au început deja să caute soluții pentru a reduce consumul de energie, în timp ce operatorii din domeniu continuă să ajusteze tarifele în funcție de costurile de producție și de reglementările europene.