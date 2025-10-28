Se scumpesc din nou facturile la curent. Cât vor plăti românii pentru energie electrică, din decembrie

Românii vor plăti facturi mai mari la curent electric începând cu luna decembrie 2025, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis o nouă majorare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență – o taxă inclusă în costul fiecărui kilowatt consumat.

Taxa va apărea pe facturi începând din noiembrie

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, această contribuție crește cu 62% începând cu 1 noiembrie 2025, ceea ce înseamnă că impactul se va resimți direct pe facturile lunii decembrie. Taxa urcă de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA, o modificare care, la prima vedere, pare minoră, dar care afectează milioane de gospodării și companii din țară.

Pentru un consum mediu lunar de 100 kWh, românii vor plăti aproximativ 0,63 lei în plus în fiecare lună din această taxă, sumă aproape insesizabilă, însă aceasta se adaugă la celelalte componente ale facturii, deja afectate de diverse tarife și contribuții.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență nu este o taxă nouă. Ea a fost introdusă încă din 2010, ca parte a unei scheme de sprijin pentru producătorii de energie termică și electrică ce utilizează tehnologia de cogenerare — adică produc simultan energie electrică și căldură. Scopul este de a încuraja eficiența energetică și reducerea emisiilor poluante.

Banii colectați prin această contribuție sunt direcționați către acordarea de bonusuri financiare producătorilor de energie în cogenerare, în special celor care livrează agent termic în sistemele centralizate de încălzire. Practic, schema compensează diferența dintre costurile ridicate ale producției și veniturile obținute din vânzarea energiei electrice și termice.

„Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență se asigură compensarea diferenței dintre costurile activității de producere și veniturile rezultate din vânzarea energiei”, se arată în legislația în vigoare.

Cum se calculează bonusurile și ce influențează costurile

Valoarea bonusurilor este revizuită periodic de ANRE, care analizează de două ori pe an – până la 15 iunie și 15 octombrie – evoluția prețului combustibililor, a certificatelor de emisii CO2 și a costurilor energiei electrice de pe piața angro. Aceste elemente pot influența semnificativ nivelul final al contribuției plătite de consumatori.

Cei mai mulți producători folosesc gaze naturale pentru a genera energie termică și electrică. Pentru gazele destinate încălzirii populației, prețul este reglementat la 120 lei/MWh până la 30 martie 2026, însă pentru energia electrică, costurile sunt calculate în funcție de prețul de pe bursa olandeză TTF, mult mai volatil.

Schema de sprijin pentru cogenerare are caracter de ajutor de stat și este aprobată până în 2033, cu precizarea că niciun producător nu poate beneficia de aceste bonusuri mai mult de 21 de ani consecutiv. Chiar dacă impactul direct asupra facturilor pare modest, creșterea contribuției de cogenerare se adaugă altor majorări anunțate pentru finalul anului. Într-un context economic marcat de inflație și scumpiri succesive ale energiei, orice ajustare – oricât de mică – se resimte în bugetul familiilor.