Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 12:55
de Daoud Andra

Se scumpesc din nou facturile la curent. Cât vor plăti românii pentru energie electrică, din decembrie

Social
Se scumpesc din nou facturile la curent. Cât vor plăti românii pentru energie electrică, din decembrie
FOTO: colaj Playtech.ro

Românii vor plăti facturi mai mari la curent electric începând cu luna decembrie 2025, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis o nouă majorare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență – o taxă inclusă în costul fiecărui kilowatt consumat.

Taxa va apărea pe facturi începând din noiembrie

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, această contribuție crește cu 62% începând cu 1 noiembrie 2025, ceea ce înseamnă că impactul se va resimți direct pe facturile lunii decembrie. Taxa urcă de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA, o modificare care, la prima vedere, pare minoră, dar care afectează milioane de gospodării și companii din țară.

Pentru un consum mediu lunar de 100 kWh, românii vor plăti aproximativ 0,63 lei în plus în fiecare lună din această taxă, sumă aproape insesizabilă, însă aceasta se adaugă la celelalte componente ale facturii, deja afectate de diverse tarife și contribuții.

Vezi și:
Cât consumă o centrală termică electrică – costurile pe zi și pe lună dacă alegi să te încălzești cu curent, nu gaze naturale
Avertismentul ANRE despre tarifele la energie pentru români pe final de 2025. Povestea din spatele cifrelor oficiale

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență nu este o taxă nouă. Ea a fost introdusă încă din 2010, ca parte a unei scheme de sprijin pentru producătorii de energie termică și electrică ce utilizează tehnologia de cogenerare — adică produc simultan energie electrică și căldură. Scopul este de a încuraja eficiența energetică și reducerea emisiilor poluante.

Banii colectați prin această contribuție sunt direcționați către acordarea de bonusuri financiare producătorilor de energie în cogenerare, în special celor care livrează agent termic în sistemele centralizate de încălzire. Practic, schema compensează diferența dintre costurile ridicate ale producției și veniturile obținute din vânzarea energiei electrice și termice.

„Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență se asigură compensarea diferenței dintre costurile activității de producere și veniturile rezultate din vânzarea energiei”, se arată în legislația în vigoare.

Cum se calculează bonusurile și ce influențează costurile

Valoarea bonusurilor este revizuită periodic de ANRE, care analizează de două ori pe an – până la 15 iunie și 15 octombrie – evoluția prețului combustibililor, a certificatelor de emisii CO2 și a costurilor energiei electrice de pe piața angro. Aceste elemente pot influența semnificativ nivelul final al contribuției plătite de consumatori.

Cei mai mulți producători folosesc gaze naturale pentru a genera energie termică și electrică. Pentru gazele destinate încălzirii populației, prețul este reglementat la 120 lei/MWh până la 30 martie 2026, însă pentru energia electrică, costurile sunt calculate în funcție de prețul de pe bursa olandeză TTF, mult mai volatil.

Schema de sprijin pentru cogenerare are caracter de ajutor de stat și este aprobată până în 2033, cu precizarea că niciun producător nu poate beneficia de aceste bonusuri mai mult de 21 de ani consecutiv. Chiar dacă impactul direct asupra facturilor pare modest, creșterea contribuției de cogenerare se adaugă altor majorări anunțate pentru finalul anului. Într-un context economic marcat de inflație și scumpiri succesive ale energiei, orice ajustare – oricât de mică – se resimte în bugetul familiilor.

Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Nu vom avea ninsori, ci doar temperaturi neobişnuite
Recomandări
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Quentin Tarantino revine pe marele ecran alături de Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg și Sofia Boutella în filmul „Only What We Carry”
Quentin Tarantino revine pe marele ecran alături de Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg și Sofia Boutella în filmul „Only What We Carry”
China accelerează cursa militară a inteligenței artificiale: de la câini roboți la roiuri autonome de drone
China accelerează cursa militară a inteligenței artificiale: de la câini roboți la roiuri autonome de drone
Nike se laudă cu pantofii viitorului, în premieră mondială. Ce știe să facă încălțămintea „motorizată”?
Nike se laudă cu pantofii viitorului, în premieră mondială. Ce știe să facă încălțămintea „motorizată”?
Dosar penal în cazul morţii Ştefaniei Szabo, directorul medical a spitalului din Buzău. Medicul se plângea de oboseală, ce tratament urma
Dosar penal în cazul morţii Ştefaniei Szabo, directorul medical a spitalului din Buzău. Medicul se plângea de oboseală, ce tratament urma
Rabla Auto 2025. AFM suplimentează bugetul pentru maşinile termice şi hibride din program
Rabla Auto 2025. AFM suplimentează bugetul pentru maşinile termice şi hibride din program
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei
Revista presei
Adevarul
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 28 octombrie, marți. Zodia care va face pași importanți în carieră și va descoperi noi oportunități
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...