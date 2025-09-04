Scrollul pe toaletă te poate costa scump: „două tapuri pe TikTok și gata”, recomandă medicii

Doctorii avertizează că obiceiul de a lua telefonul în baie prelungește inutil timpul petrecut pe vasul de toaletă și crește riscul de hemoroizi. Concluzia vine după observații care arată că „scrollerii” rămân semnificativ mai mult pe WC decât cei care intră fără telefon, iar statul îndelungat în poziție de flexie pune presiune pe țesuturile anale. Recomandarea pe scurt: lasă smartphone-ul la ușă sau limitează-te la „două TikTok-uri”, adică câteva zeci de secunde până la cel mult câteva minute, apoi gata—ridică-te, ia o pauză și revino mai târziu dacă „magia” nu s-a produs.

Hemoroizii afectează până la un sfert dintre adulți, de multe ori trec de la sine sau cu tratament minim, dar pot deveni supărători prin durere, mâncărime și sângerare. În multe cazuri, factorul declanșator nu este o singură cauză, ci un cumul: sedentarism, dietă săracă în fibre, constipație, forțare la defecație și, da, statul „la povești” pe telefon în baie, scrie The Guardian.

De ce telefonul prelungește șederea și crește riscul

Scrollul pe rețele, clipurile scurte și feed-urile infinite sunt concepute să te facă să pierzi noțiunea timpului. Ce înseamnă asta în baie? Cinci minute devin ușor 15–30, iar presiunea pasivă pe zona perianală se prelungește inutil, favorizând dilatarea venelor (hemoroizi) și iritarea mucoasei. Chiar și fără „împins” propriu-zis, poziția statorică, cu trunchiul aplecat ușor, crește compresia pe țesuturile sensibile.

În plus, tentația de a „mai sta un pic, să termin clipul” te poate împinge spre forțare atunci când tranzitul e lent, ceea ce înrăutățește lucrurile. Medicii recomandă un prag simplu: dacă nu se întâmplă nimic în cinci minute, ridică-te, hidratează-te, mișcă-te puțin și reîncearcă atunci când apare din nou senzația.

Cum reduci riscul fără să-ți schimbi viața din temelii

Începe cu un obicei mic: lasă telefonul în afara băii. Dacă asta chiar nu se poate, setează un cronometru de 3–5 minute sau impune-ți „două TikTok-uri și gata”. Adoptă o poziție prietenoasă: un mic suport pentru picioare (sau o carte groasă) care să ridice genunchii peste nivelul șoldurilor scade efortul la defecație. Evită să „stai la povești” după ce ai terminat; toaleta nu e bibliotecă și nici cinema.

Restul ține de stilul de viață: 25–30 g de fibre/zi (legume, fructe, cereale integrale, leguminoase), 1,5–2 litri de apă, mișcare zilnică (mers alert, bicicletă, urcat scări). Nu amâna când apare senzația; amânarea repetată favorizează constipația. Dacă te știi cu tranzit dificil, discută cu medicul despre fibre solubile sau emoliente fecale; evită laxativele iritante fără indicație.

Semne de alarmă și când mergi la medic

Adresează-te medicului dacă observi sângerare rectală (după excluderea cauzelor banale precum fisurile), durere persistentă, umflături care nu se retrag, scurgeri sau mâncărime intensă. Hemoroizii complicați pot necesita tratamente țintite (de la unguente până la proceduri minim invazive ori, rar, chirurgie). Nu aștepta luni la rând din jenă—consultația corectă scurtează drumul spre soluție.

Pentru cei care muncesc mult la ecran, ia în calcul „regula 20-20-20”: la fiecare 20 de minute, privește 20 de secunde la 6 metri distanță. Pe lângă odihna oculară, te vei ridica, te vei întinde și vei reduce din statul pasiv care alimentează întreg lanțul problemelor.

Mesajul-cheie: scurt, simplu, realist

Nu ți se cere să renunți definitiv la telefon; ți se cere să nu-l transformi în motiv de „stat degeaba” pe toaletă. Două TikTok-uri, maximum cinci minute, apoi pauză. Hidratează-te, mănâncă fibre, mișcă-te, nu forța și nu amâna. Corpul funcționează mai bine cu ritm și limite clare—iar baia nu face excepție.