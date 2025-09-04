Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 18:13
de Ozana Mazilu

CNA avertizează TikTok asupra rețelelor de conturi care pot manipula alegerile din Republica Moldova

Rețele sociale
CNA avertizează TikTok asupra rețelelor de conturi care pot manipula alegerile din Republica Moldova
CNA notifică TikTok privind manipularea online legată de alegerile din Republic

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să trimită o notificare oficială către platforma TikTok, invocând existența unui comportament neautentic coordonat care ar putea influența alegătorii la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Măsura, luată în baza Digital Services Act (DSA), are ca punct de plecare un raport al organizației Expert Forum (EFOR), ce a semnalat o rețea de conturi implicate în amplificarea artificială a conținutului politic.

Decizia CNA, votată în unanimitate de membrii prezenți, a stârnit însă și controverse interne, unii oficiali considerând că instituția nu are competență să se pronunțe asupra unui proces electoral din afara României.

Ce a descoperit Expert Forum

Raportul EFOR a documentat o rețea coordonată de 17 conturi nucleu, sprijinite de aproape 1.000 de conturi „soldați”, care au contribuit la promovarea intensă a candidatului moldovean Vasile Costiuc. Doar într-o singură săptămână, hashtagul #vasilecostiuc a adunat peste un milion de vizualizări, ceea ce, potrivit experților, indică un comportament artificial și coordonat.

Vezi și:
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat

EFOR subliniază că acesta este un exemplu de vulnerabilitate a proceselor electorale la manipulare prin campanii mascate de publicitate politică. Organizația a făcut o comparație cu situații similare semnalate anterior în România, inclusiv creșterea bruscă a vizibilității lui Călin Georgescu pe TikTok, alimentată de conturi coordonate și influenceri care promovau conținut sponsorizat fără transparență.

„Rețeaua prezintă indicii clare de comportament neautentic… Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare. Ca răspuns, trebuie să acționăm sistemic pentru a mări transparența și a genera reacții reale din partea platformelor mari”, se arată în raport.

Dezbaterile din cadrul CNA

Deși propunerea vicepreședintelui Valentin Jucan a fost adoptată, ședința CNA nu a fost lipsită de tensiuni. Membrul Georgică Severin a contestat legalitatea și oportunitatea notificării, argumentând că instituția nu are atribuții asupra alegerilor din Republica Moldova și că o astfel de acțiune ar putea fi interpretată ca imixtiune politică. Severin a părăsit ședința, acuzând că CNA riscă să facă „o gafă politică și diplomatică”.

În replică, alți membri, precum Mircea Toma și Ionel Palăr, au susținut că fenomenul descris nu poate fi ignorat, mai ales că vizează cetățeni cu dublă cetățenie care votează pe teritoriul României. Aceștia au invocat obligațiile legale impuse de DSA și precedentul din România, unde distorsiuni similare pe rețelele sociale au avut impact electoral semnificativ.

„Nu este vorba de amestec în procesul electoral al altui stat, ci de semnalarea unor riscuri care afectează direct cetățeni aflați pe teritoriul României”, a subliniat Jucan.

Implicațiile notificării către TikTok

Prin notificare, CNA solicită platformei TikTok să verifice dacă rețelele de conturi identificate respectă Termenii și Condițiile proprii, dar și obligațiile prevăzute de Digital Services Act, în special cele legate de moderarea conținutului și reducerea riscurilor sistemice.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât, potrivit raportului, fenomenul observat în Republica Moldova seamănă izbitor cu cel semnalat anterior în România: o creștere bruscă a vizibilității online a unor candidați, datorată unor mecanisme digitale opace și unor rețele de conturi care creează impresia unui sprijin popular autentic.

Rămâne de văzut cum va răspunde TikTok la această notificare și dacă va lua măsuri concrete pentru a contracara fenomenul. În lipsa unei intervenții clare, riscul ca rețelele sociale să devină instrumente de manipulare electorală rămâne ridicat, atât în România, cât și în Republica Moldova.

Pentru CNA, decizia marchează o poziționare fermă în fața noilor forme de dezinformare digitală, dar aduce și întrebări despre granița dintre atribuțiile legale și responsabilitatea morală a instituției în protejarea proceselor democratice din spațiul de limbă română.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru anul școlar 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și care sunt condițiile
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru anul școlar 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și care sunt condițiile
Noi informații despre accidentul funicularului din Lisabona: turiști din 10 țări au fost răniți, iar numărul morților este în creștere
Noi informații despre accidentul funicularului din Lisabona: turiști din 10 țări au fost răniți, iar numărul morților este în creștere
Roborock, liderul de pe piața aspiratoarelor robot, la IFA Berlin 2025 – Lansări cu actori de pe Netflix, totul pe fundalul aspiratoarelor care fac totul în locul tău, dar și a mașinilor de tuns iarba pe care ți le-ai dori acasă chiar dacă nu ai iarbă sau curte
SPECIAL
Roborock, liderul de pe piața aspiratoarelor robot, la IFA Berlin 2025 – Lansări cu actori de pe Netflix, totul pe fundalul aspiratoarelor care fac totul în locul tău, dar și a mașinilor de tuns iarba pe care ți le-ai dori acasă chiar dacă nu ai iarbă sau curte
Studiu: trucurile psihologice pot face modelele AI să răspundă la solicitări „interzise”
Studiu: trucurile psihologice pot face modelele AI să răspundă la solicitări „interzise”
O italiancă, mirată de preţurile mari din supermarketurile din România. Produsele la care a observat cea mai mare diferenţă: „La jumătate”
O italiancă, mirată de preţurile mari din supermarketurile din România. Produsele la care a observat cea mai mare diferenţă: „La jumătate”
Ordinea în care se pun legumele la fiert pentru zacuscă. Aşa are consistenţa perfectă la final
Ordinea în care se pun legumele la fiert pentru zacuscă. Aşa are consistenţa perfectă la final
Kate Middleton și-a făcut cea mai îndrăzneață schimbare de look. S-a vopsit blondă și a stârnit mari controverse: “Arată ciudat. E o perucă. De ce nu spun adevărul”
Kate Middleton și-a făcut cea mai îndrăzneață schimbare de look. S-a vopsit blondă și a stârnit mari controverse: “Arată ciudat. E o perucă. De ce nu spun adevărul”
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 5 septembrie 2025. Zodia care va avea parte de o surpriză neplăcută la locul de muncă
Playtech Știri
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care atrag banii ca magnetul. Se întâmplă din 8 septembrie, o schimbare importantă are loc
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...