CNA avertizează TikTok asupra rețelelor de conturi care pot manipula alegerile din Republica Moldova

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să trimită o notificare oficială către platforma TikTok, invocând existența unui comportament neautentic coordonat care ar putea influența alegătorii la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Măsura, luată în baza Digital Services Act (DSA), are ca punct de plecare un raport al organizației Expert Forum (EFOR), ce a semnalat o rețea de conturi implicate în amplificarea artificială a conținutului politic.

Decizia CNA, votată în unanimitate de membrii prezenți, a stârnit însă și controverse interne, unii oficiali considerând că instituția nu are competență să se pronunțe asupra unui proces electoral din afara României.

Ce a descoperit Expert Forum

Raportul EFOR a documentat o rețea coordonată de 17 conturi nucleu, sprijinite de aproape 1.000 de conturi „soldați”, care au contribuit la promovarea intensă a candidatului moldovean Vasile Costiuc. Doar într-o singură săptămână, hashtagul #vasilecostiuc a adunat peste un milion de vizualizări, ceea ce, potrivit experților, indică un comportament artificial și coordonat.

EFOR subliniază că acesta este un exemplu de vulnerabilitate a proceselor electorale la manipulare prin campanii mascate de publicitate politică. Organizația a făcut o comparație cu situații similare semnalate anterior în România, inclusiv creșterea bruscă a vizibilității lui Călin Georgescu pe TikTok, alimentată de conturi coordonate și influenceri care promovau conținut sponsorizat fără transparență.

„Rețeaua prezintă indicii clare de comportament neautentic… Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare. Ca răspuns, trebuie să acționăm sistemic pentru a mări transparența și a genera reacții reale din partea platformelor mari”, se arată în raport.

Dezbaterile din cadrul CNA

Deși propunerea vicepreședintelui Valentin Jucan a fost adoptată, ședința CNA nu a fost lipsită de tensiuni. Membrul Georgică Severin a contestat legalitatea și oportunitatea notificării, argumentând că instituția nu are atribuții asupra alegerilor din Republica Moldova și că o astfel de acțiune ar putea fi interpretată ca imixtiune politică. Severin a părăsit ședința, acuzând că CNA riscă să facă „o gafă politică și diplomatică”.

În replică, alți membri, precum Mircea Toma și Ionel Palăr, au susținut că fenomenul descris nu poate fi ignorat, mai ales că vizează cetățeni cu dublă cetățenie care votează pe teritoriul României. Aceștia au invocat obligațiile legale impuse de DSA și precedentul din România, unde distorsiuni similare pe rețelele sociale au avut impact electoral semnificativ.

„Nu este vorba de amestec în procesul electoral al altui stat, ci de semnalarea unor riscuri care afectează direct cetățeni aflați pe teritoriul României”, a subliniat Jucan.

Implicațiile notificării către TikTok

Prin notificare, CNA solicită platformei TikTok să verifice dacă rețelele de conturi identificate respectă Termenii și Condițiile proprii, dar și obligațiile prevăzute de Digital Services Act, în special cele legate de moderarea conținutului și reducerea riscurilor sistemice.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât, potrivit raportului, fenomenul observat în Republica Moldova seamănă izbitor cu cel semnalat anterior în România: o creștere bruscă a vizibilității online a unor candidați, datorată unor mecanisme digitale opace și unor rețele de conturi care creează impresia unui sprijin popular autentic.

Rămâne de văzut cum va răspunde TikTok la această notificare și dacă va lua măsuri concrete pentru a contracara fenomenul. În lipsa unei intervenții clare, riscul ca rețelele sociale să devină instrumente de manipulare electorală rămâne ridicat, atât în România, cât și în Republica Moldova.

Pentru CNA, decizia marchează o poziționare fermă în fața noilor forme de dezinformare digitală, dar aduce și întrebări despre granița dintre atribuțiile legale și responsabilitatea morală a instituției în protejarea proceselor democratice din spațiul de limbă română.