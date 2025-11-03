Scriitorul The Witcher spune că are „contracte excelente” cu CD Projekt Red, dar că rar i se mai cer detalii pentru The Witcher 4

Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 12:53
de Iulia Kelt

Ce spune autorul The Witcher / Foto: Netflix

Scriitorul polonez Andrzej Sapkowski, creatorul universului The Witcher, a declarat că are în prezent o colaborare „excelentă” cu studioul CD Projekt Red, dar că acesta îl contactează rar pentru informații suplimentare despre dezvoltarea noilor jocuri din serie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment de promovare a romanului său Crossroads of Ravens, care servește drept prequel al seriei The Witcher.

Potrivit relatărilor citate de GamesRadar+, Sapkowski a spus că, deși în trecut a colaborat mai strâns cu echipa CDPR, în prezent nu a fost implicat în dezvoltarea viitorului titlu The Witcher 4.

„Contractele dintre mine și oamenii de la jocuri sunt excelente acum. Să sperăm că vor rămâne așa”, a afirmat autorul.

O relație reluată după neînțelegerile din trecut

Relația dintre Sapkowski și CD Projekt Red a avut un parcurs complicat. În 2017, scriitorul recunoștea într-un interviu pentru Eurogamer că nu a câștigat bani din succesul global al jocurilor The Witcher, după ce vânduse drepturile de adaptare pentru o sumă fixă, refuzând o ofertă bazată pe redevențe.

„Am fost suficient de prost încât să le vând toate drepturile. Mi-au oferit un procent din profituri, dar am spus: ‘Nu va fi niciun profit. Dați-mi toți banii acum’. A fost o prostie”, mărturisea el atunci.

În 2019, după succesul uriaș al jocului The Witcher 3: Wild Hunt, cele două părți au renegociat termenii contractuali, stabilind un acord nou, echitabil pentru ambele tabere.

De atunci, Sapkowski și CD Projekt Red par să fi restabilit o relație de respect reciproc, autorul confirmând că este mulțumit de înțelegerea actuală.

„Școlile vrăjitorilor”, o eroare din cărți amplificată de jocuri

Sapkowski a discutat recent și o altă chestiune care a generat confuzie printre fanii universului The Witcher. Într-un dialog cu cititorii, el a explicat că ideea „școlilor vrăjitorilor”, precum cea a Lupului, a fost inițial o greșeală strecurată accidental într-o propoziție din volumul Ultima dorință.

„Am considerat ulterior această idee narativ greșită și am renunțat complet la ea”, a spus scriitorul. „Totuși, adaptatorii, mai ales cei din jocuri, s-au agățat de acea propoziție și au multiplicat acele ‘școli ale vrăjitorilor’. Complet inutil”.

Deși nu participă activ la dezvoltarea noilor proiecte, Sapkowski rămâne deschis la colaborare și se declară mulțumit de modul în care CD Projekt Red gestionează drepturile asupra universului The Witcher.

În ceea ce privește The Witcher 4, studioul nu a oferit detalii suplimentare despre implicarea autorului, însă declarațiile sale recente confirmă că relația contractuală dintre părți este stabilă și prietenoasă.

