Netflix lansează trailerul oficial pentru „The Witcher: Sezonul 4” – un nou început pentru Geralt, Yennefer și Ciri. Când poți viziona noul sezon
O nouă etapă pentru saga „The Witcher”

Netflix a dezvăluit trailerul oficial pentru „The Witcher: Sezonul 4”, marcând începutul unei noi ere pentru una dintre cele mai populare francize fantasy ale ultimului deceniu. Serialul revine pe platformă pe 30 octombrie 2025, promițând o poveste mai întunecată, plină de războaie, alianțe surprinzătoare și emoții profunde.

După evenimentele dramatice din sezonul anterior, lumea Continentului este mai fragilă ca oricând. Geralt, Yennefer și Ciri — cei trei protagoniști ai sagăi — se confruntă cu noi pericole și decizii care le vor schimba destinul pentru totdeauna.

În sezonul 4, Geralt of Rivia este interpretat pentru prima dată de Liam Hemsworth, care preia rolul legendar de la Henry Cavill. Alături de el revin Anya Chalotra în rolul vrăjitoarei Yennefer din Vengerberg și Freya Allan în rolul Prințesei Ciri din Cintra, aflată acum pe cont propriu, prinsă între războaie și vânători de sânge.

Trailerul dezvăluit de Netflix aduce o atmosferă mai sumbră și mai matură, cu secvențe de luptă spectaculoase, efecte vizuale impresionante și o coloană sonoră tensionată. Din primele imagini, devine clar că povestea se concentrează pe separarea celor trei eroi, forțați să supraviețuiască într-o lume sfâșiată de conflicte și trădări.

Sinopsisul oficial oferă o privire de ansamblu asupra firului narativ: „După evenimentele care au schimbat Continentul în Sezonul 3, Geralt, Yennefer și Ciri se regăsesc separați de un război nemilos și nenumărați dușmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart, dau peste aliați neașteptați. Iar dacă vor reuși să accepte aceste ‘familii găsite’, s-ar putea să aibă o șansă reală de a se reuni… pentru totdeauna.”

Serialul va avea opt episoade de câte 50 de minute, iar echipa creativă rămâne condusă de Lauren Schmidt Hissrich, creatoarea și producătoarea executivă a francizei. Printre scenariști se numără Tania Lotia, Rae Benjamin, Matthew D’Ambrosio și Javier Grillo-Marxuach, în timp ce regia este semnată de Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez și Jeremy Webb.

Liam Hemsworth intră în rolul lui Geralt: o provocare și o șansă

Trecerea de la Henry Cavill la Liam Hemsworth a fost intens dezbătută de fanii serialului. Cavill a fost apreciat pentru interpretarea sa fidelă universului creat de Andrzej Sapkowski, dar Netflix promite că Hemsworth va aduce o abordare proprie, mai introspectivă, care explorează latura vulnerabilă și conflictuală a vânătorului de monștri.

Pe lângă trio-ul principal, distribuția include o listă impresionantă de actori consacrați:

  • Laurence Fishburne (The Matrix, John Wick: Chapter 4) în rolul vampirului Regis, un aliat neașteptat al lui Geralt;
  • Graham McTavish (Outlander, House of the Dragon) ca spionul Dijkstra;
  • Anna Shaffer (Harry Potter and the Half-Blood Prince) în rolul vrăjitoarei Triss Merigold;
  • Cassie Clare (Bridgerton, The Sandman) ca Philippa, și
  • Sharlto Copley (District 9) în rolul sângerosului Leo Bonhart, unul dintre cei mai temuti antagoniști ai seriei.

Sezonul 4 va introduce și personaje noi, precum Milva (interpretată de Meng’er Zhang), Mistle (Christelle Elwin) și Kayleigh (Fabian McCallum), membri ai bandei The Rats, care joacă un rol esențial în destinul lui Ciri.

Fanii vor recunoaște totodată prezența constantă a lui Joey Batey, bardul Jaskier, a cărui voce și umor aduc echilibru în universul sumbru al Continentului.

O lume în haos, dar cu speranță în alianțe neașteptate

Tematic, noul sezon explorează ideea de familie aleasă — un fir roșu care unește poveștile personajelor separate de distanțe, războaie și traume. În același timp, seria promite o expansiune semnificativă a lumii The Witcher, cu locații noi, de la câmpiile Nilfgaardului până la regatele nordice aflate în prag de colaps.

„The Witcher” a fost una dintre cele mai urmărite producții Netflix din ultimii ani, depășind 100 de milioane de vizionări în primele luni de la lansare. Sezonul 4 își propune să readucă serialul în prim-planul culturii pop, într-o perioadă în care fantezia epică domină din nou ecranele, de la „House of the Dragon” la „The Rings of Power”.

Lauren Schmidt Hissrich a declarat într-un comunicat că acest sezon va fi „cel mai emoționant și cel mai personal de până acum”, pregătind terenul pentru Sezonul 5, care va adapta ultimele volume din seria de romane a lui Sapkowski.

Până la lansarea din 30 octombrie, trailerul oferă o promisiune clară: magia, monștrii și dilemele morale revin în forță, dar în centrul haosului rămâne același mesaj definitoriu al francizei — că adevăratele bătălii ale lui Geralt nu sunt cu monștrii, ci cu lumea oamenilor.

Cu o distribuție reinventată, o poveste plină de intensitate și o regie spectaculoasă, „The Witcher: Sezonul 4” se anunță drept una dintre cele mai așteptate premiere ale anului și un nou capitol în legenda vânătorului alb cu suflet de om.

