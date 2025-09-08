Ultima ora
Școala începe luni doar în anumite zone. Lista completă a județelor afectate de proteste

Școala începe luni doar în anumite zone. Lista completă a județelor afectate de proteste
Luni incepe scoala, dar nu peste tot Sursa foto: Profimedia

Debutul anului școlar 2025-2026 stă sub semnul tensiunii între sindicate și Guvern. Peste 30.000 de profesori din toată țara au anunțat că vor protesta luni, 8 septembrie, în prima zi de școală, la București, pichetând sediul Guvernului și marșând până la Palatul Cotroceni. În aceste condiții, elevii și părinții nu știu cu exactitate unde vor avea loc cursuri normale și unde vor fi afectate de boicotul cadrelor didactice.

Situația cursurilor pe județe

Corespondenții Antena 3 CNN au contactat inspectoratele școlare pentru a afla detalii despre începutul școlii:

  • Botoșani – Cursuri normale
  • Gorj – Parțial (prezenți, dar fără predare)
  • Argeș – Parțial (depinde de decizia de luni)
  • Mehedinți – Cursuri normale
  • Satu Mare – Cursuri normale (cu posibilitate schimbare)
  • Arad – Cursuri normale (Săptămâna Verde în unele școli)
  • Hunedoara – Cursuri normale
  • Vaslui – Cursuri normale
  • Alba – Parțial (decizie după luni)
  • Dolj – Parțial (luni organizatoric, de marți ore)
  • Constanța – Cursuri normale
  • Maramureș – Cursuri normale
  • Vâlcea – Cursuri normale
  • Bacău – Cursuri normale
  • Mureș – Parțial (luni organizatoric, de marți ore)
  • Sibiu – Cursuri normale (unele cu festivități)
  • Iași – Cursuri normale (situație în evaluare)
  • Suceava – Cursuri normale
  • Buzău – Cursuri normale
  • Vrancea – Cursuri normale

Profesorii boicotează festivitățile și protestează

Sindicaliștii din învățământ au transmis clar că profesorii trebuie să își poată exprima nemulțumirile fără a fi împiedicați sau intimidați. În prima zi de școală, dascălii nu vor organiza festivități și nu vor preda materie nouă, ci se vor limita la supravegherea elevilor prezenți în școli.

După manifestația din Piața Victoriei, cadrele didactice vor continua marșul până la Palatul Cotroceni, semnalând astfel protestul față de măsurile guvernamentale.

”Sindicaliştii din educație au transmis, vineri, un nou mesaj pentru directori unităților de învățământ și pentru inspectorii școlari prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să își exprime în mod democratic problemele și să nu îi amenințe pe cei care doresc să participe luni la mitingul și marşul organizat la București de federațiile sindicale.”

Nicușor Dan va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor

Este prima deschidere de an școlar la care Nicușor Dan participă de la preluarea mandatului de Președinte al României. Totuși, el nu va fi prezent în calitate de invitat oficial și nu va ține niciun discurs în cadrul festivităților.

”Sunt revendicări ale profesorilor, nu am vrut să sfidez”, a declarat liderul țării.

Întrebat de ce nu a reacționat până acum, președintele a explicat că a existat o discuție între Guvern și reprezentanții sindicatelor pentru a încerca soluționarea conflictului.

Nicușor Dan va primi o delegație a profesorilor la Palatul Cotroceni, la ora prânzului, și a precizat că orice soluții care pot îmbunătăți situația cadrelor didactice vor fi aplicate.

În locul festivităților tradiționale, prima zi de școală este marcată de proteste și boicoturi ale cadrelor didactice. Protestul începe la ora 10:00 în fața Guvernului și se va încheia la ora 16:00, la Cotroceni.

După pichetarea Guvernului României, participanții vor porni într-un marș de protest pe traseul: Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni. Se estimează că între orele 13:30 și 14:30 vor ajunge la Cotroceni pentru continuarea manifestației.

