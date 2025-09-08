Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Își va însoți însă fiica la școală

Într-o zi marcată de tensiune în sistemul educațional, elevii încep luni, 8 septembrie 2025, anul școlar 2025-2026, însă tradiționalele festivități de deschidere vor fi afectate de protestele profesorilor. Sindicatele din Educație au anunțat că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. În acest context, președintele României, Nicușor Dan, nu va participa oficial la festivități, urmând să însoțească doar fiica sa la prima zi de școală.

Nicușor Dan, prezent la școală doar pentru a-și însoți fiica

Este prima deschidere a anului școlar la care Nicușor Dan participă de când a preluat funcția de președinte al României. Cu toate acestea, el nu va participa în calitate de invitat oficial și nici nu va ține un discurs. Nicușor Dan o va însoți doar pe Aheea la prima ei zi de școală, deoarece aceasta începe clasa a treia.

Cu toate acestea, liderul țării va trebui să facă față și protestelor profesorilor, care au anunțat că vor organiza un miting și un marș în centrul Capitalei. Chiar și la școala frecventată de fiica sa nu este clar dacă toți profesorii vor participa la ore în prima zi sau vor lua parte la manifestații.

Profesorii ies în stradă la început de an școlar

Profesorii anunță că pe 8 septembrie, în prima zi a anului școlar, vor protesta în loc să participe la festivități și la cursuri, atrăgând atenția asupra problemelor majore din sistemul educațional.

Aceștia subliniază că demersul lor nu vizează creșterea salariilor, ci îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unei educații de calitate pentru elevi.

”Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, au afirmat sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

”Toate acestea sunt poveri”

Sindicatele atrag atenția asupra efectelor negative ale noii legislații, care, spun ei, a fost adoptată fără consultări reale și fără studiu de impact.

”Noua legislaţie, adoptată fără o consultare reală şi fără un studiu de impact serios, a generat o serie de probleme. Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite”, mai spun organizațiile sindicale.

Anul școlar 2025-2026: structura cursurilor și programul vacanțelor

Anul școlar 2025-2026 este structurat astfel:

Interval de cursuri : 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025, 3 noiembrie – 19 decembrie 2025, 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026, 16/23/2 februarie – 3 aprilie 2026, 15 aprilie – 19 iunie 2026;

: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025, 3 noiembrie – 19 decembrie 2025, 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026, 16/23/2 februarie – 3 aprilie 2026, 15 aprilie – 19 iunie 2026; Interval de vacanțe: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, 9 februarie – 1 martie 2026, 4 aprilie – 14 aprilie 2026, 20 iunie – 6 septembrie 2026/

Programul ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” se desfășoară între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, conform deciziilor unităților de învățământ, în intervale de 5 zile consecutive, integrate în perioada de cursuri.

În situații speciale, inspectoratele pot aproba modificări ale structurii anului școlar, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinților, pentru a asigura parcurgerea integrală a programei școlare.