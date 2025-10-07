Schimbări majore pe litoral: Apele Române nu mai prelungesc contractele cu operatorii de plaje

Litoralul românesc se pregătește pentru o transformare semnificativă începând cu sezonul estival 2026. Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că nu va mai prelungi actualele contracte de închiriere cu operatorii de plaje, urmând ca sectoarele să fie scoase la licitație publică. Măsura face parte dintr-un amplu proces de reorganizare a modului în care sunt administrate plajele turistice de la Marea Neagră.

Licitații publice în locul prelungirii contractelor

Directorul general al instituției, Florin Ghiță, a explicat că scopul acestei schimbări este de a corecta disfuncționalitățile apărute în trecut și de a restabili încrederea publică în gestionarea domeniului public al statului.

„Scopul nostru este să corectăm disfuncţionalităţile constatate în trecut şi să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi la protejarea plajelor româneşti”, a declarat acesta.

Potrivit comunicatului emis de ANAR, actualele contracte de închiriere a sectoarelor de plajă vor expira în luna octombrie 2025, iar pentru sezonul estival 2026 nu va exista nicio prelungire. Instituția precizează că această decizie respectă prevederile OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere și Legea Apelor nr. 107/1996, care stabilesc clar că bunurile din domeniul public al statului nu pot fi concesionate sau închiriate fără o procedură transparentă de licitație.

„Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente (…). Nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025”, se menționează în comunicat.

Decizia se bazează pe principiul transparenței și al tratamentului egal

Administrația Națională Apele Române subliniază că această hotărâre are la bază principiile transparenței, legalității și egalității de tratament între operatorii economici. Solicitările unor companii de a prelungi contractele existente ar fi, potrivit instituției, discriminatorii față de ceilalți participanți care ar putea dori să închirieze plajele în mod legal.

„Decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv”, se mai arată în documentul emis de ANAR.

După expirarea contractelor și predarea plajelor către autoritatea administrativă, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral va demara procedurile legale pentru organizarea noilor licitații publice.

Extinderea sectoarelor de plajă și noi criterii de închiriere

În același timp, ANAR pregătește extinderea suprafețelor disponibile pentru închiriere și schimbarea categoriei unor plaje, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 120/2023, care reglementează metodologia și condițiile de organizare a licitațiilor.

„Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creşterea veniturilor la bugetul de stat şi o administrare responsabilă a domeniului public al apelor”, se precizează în comunicatul instituției.

Conform legislației actuale, 50% din sumele obținute din închirieri vor merge direct către bugetul de stat, iar cealaltă jumătate va fi folosită pentru investiții în infrastructura de gospodărire a apelor, lucrări de întreținere și protecție a plajelor românești.

Un pas spre o administrare mai echitabilă a litoralului

Prin aceste măsuri, Administrația Națională „Apele Române” își propune să creeze un cadru concurențial echitabil și transparent, care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a litoralului și să asigure protejarea mediului costier. Instituția reafirmă angajamentul față de respectarea cadrului legal și față de interesul public general, asigurând condiții egale de participare pentru toți operatorii interesați.