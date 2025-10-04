Cod galben de inundații în Olt, Teleorman și Constanța până duminică dimineață

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râurile din judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa, valabilă până duminică, ora 09:00, potrivit Agerpres.

Cod galben de inundații

Alertă vine la scurt timp după ce meteorologii au anunţat că, vineri seara, în sudul ţării, a plouat în doar câteva ore cât pentru două luni. Fenomenele aduse de ciclonul mediteranean care a lovit România au provocat pagube semnificative în mai multe zone.

Conform specialiştilor, în următoarele 24 de ore se pot înregistra creşteri de debite și niveluri ale râurilor, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, în special pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (Olt şi Teleorman) şi Casimcea – curs inferior (Constanţa).

Atenţionarea a fost transmisă către mai multe instituţii, printre care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., precum și către Administraţiile Bazinale de Apă Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral.

Vreme extrem de severă în Bulgaria

Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a anunţat vineri ministrul de interne Daniel Mitov, într-o conferinţă de presă la Nessebar.

Printre victime se numără un poliţist de frontieră implicat în operaţiunile de căutare şi salvare, un operator de excavator care participa la curăţarea resturilor după primul val al viiturii și un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.

În paralel, nord-vestul Bulgariei se confruntă cu blocaje majore din cauza ninsorilor, iar penele de curent sunt extinse, potrivit Novinite.com.