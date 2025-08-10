Ultima ora
Plaje sălbatice de neratat de pe litoralul românesc. Sunt colțuri de liniște şi nu te costă nimic să stai la soare
10 aug. 2025
Diana Dumitrache

Într-o perioadă în care litoralul românesc este tot mai aglomerat, iar stațiunile consacrate sunt dominate de agitație, muzică tare și șezlonguri aliniate perfect, tot mai mulți turiști caută refugiu în locuri mai puțin cunoscute. Plajele sălbatice din România sunt adevărate oaze de liniște, în care natura încă domnește nestingherită, fără intervenția masivă a omului.

Plaje sălbatice superbe din România

Plajele sălbatice ale litoralului românesc sunt dovezi vii că încă mai există colțuri de natură autentică, nealterată de turismul de masă. Fie că alegi Vadu, Corbu, Tuzla sau Sulina, vei găsi liniște, frumusețe și libertatea pe care doar marea o poate oferi. Pentru cei care caută mai mult decât o vacanță la plajă – o experiență de reconectare cu natura – aceste locuri sunt esențiale de explorat.

Iată care sunt cele mai frumoase plaje sălbatice de pe litoralul românesc, pe care nu ar trebui să le ratezi dacă îți dorești o experiență autentică, aproape de natură.

Plaja Vadu – o fâșie de pustiu între mare și sălbăticie. Aflată în Rezervația Biosferei Delta Dunării, plaja Vadu este una dintre cele mai populare plaje sălbatice, dar încă departe de aglomerația din Mamaia sau Eforie. Accesul nu este foarte simplu – ultimii kilometri se parcurg pe drumuri neasfaltate – însă tocmai acest detaliu ține departe turiștii de ocazie. Aici nu găsești baruri, șezlonguri sau muzică de club. Doar nisip fin, valuri și sunetul naturii. Este locul ideal pentru corturi, apusuri spectaculoase și reconectare cu sinele.

Plaja Corbu – liniște la marginea civilizației. Vecină cu Vadu, plaja Corbu oferă o combinație perfectă între sălbăticie și accesibilitate. Este mai aproape de drumurile principale și are câteva facilități minime, dar rămâne un loc unde poți savura o zi de plajă departe de turiștii zgomotoși. Este un paradis pentru cei care vor să simtă marea „ca pe vremuri”, cu un cer imens, valuri curate și zero kitsch.

Plaja Gura Portiței,  între mare și deltă

Una dintre cele mai spectaculoase locații de pe litoral este Gura Portiței, aflată la granița dintre Marea Neagră și Delta Dunării. Se ajunge aici doar cu barca, din Jurilovca, ceea ce face ca locul să rămână izolat și special. Este o plajă cu nisip alb, apă limpede și un peisaj deosebit, care îmbină peisajul marin cu specificul deltei. În Gura Portiței există și câteva căsuțe pescărești pentru cei care vor să rămână peste noapte.

Plaja Tuzla – sălbatică, dar cu farmec local. Tuzla este un sat de pescari între Constanța și Mangalia, unde plaja s-a dezvoltat natural, fără intervenții masive. Este apreciată în special de tineri și de cei care caută vibe-uri boeme, cu rulote, hamace și seri cu chitară pe malul mării. În ultima vreme, au apărut câteva beach baruri cu design minimalist, dar locul își păstrează aerul sălbatic și relaxat.

Plaja Sulina – marea la capătul lumii. Dacă vrei o aventură cu adevărat inedită, plaja din Sulina este o destinație care îți va rămâne în suflet. Se ajunge doar pe apă, din Tulcea, iar atmosfera de la capătul Dunării este unică. Plaja este lată, liniștită, cu nisip fin și fără agitația comercială. Aici poți vedea cum se îmbină marea cu Delta, cum soarele apune peste ape și cum liniștea devine cel mai frumos sunet al vacanței.

