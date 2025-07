Schimbări majore la The Last of Us. Creatorul jocului „își ia mâna” de pe serialul HBO

Creatorul jocului revine în exclusivitate la studio, lăsând adaptarea HBO pentru The Last of Us în mâinile lui Craig Mazin.

Neil Druckmann, co-creatorul The Last of Us, a anunțat că se retrage din echipa creativă a adaptării HBO, alegând să-și concentreze toată atenția asupra proiectelor viitoare ale studioului Naughty Dog.

Final de drum pentru implicarea sa directă în serialul HBO

Decizia vine imediat după finalizarea filmărilor pentru sezonul doi, iar Druckmann a descris momentul drept „dificil, dar necesar”.

„Co-crearea acestui serial a fost un punct culminant al carierei mele”, a transmis Druckmann într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. „A fost o onoare să lucrez alături de Craig Mazin ca producător executiv, regizor și scenarist în primele două sezoane”, a mai spus el, potrivit Eurogamer.

Deși va rămâne cu siguranță parte din ADN-ul serialului, Druckmann consideră că acesta este momentul potrivit pentru a face un pas în spate, înainte ca munca concretă la sezonul trei să înceapă.

Intergalactic: The Heretic Prophet devine noua prioritate a lui Druckmann

În paralel cu retragerea din serial, Druckmann a confirmat că își îndreaptă întreaga energie creativă către Intergalactic: The Heretic Prophet, un nou joc dezvoltat de Naughty Dog.

El va avea rolul de scenarist și regizor pentru acest proiect, alături de alte inițiative viitoare ale studioului. Deocamdată, detaliile despre acest nou titlu sunt puține, dar se știe că va fi o experiență narativă ambițioasă, cu un univers complet diferit de The Last of Us sau Uncharted.

Anunțul marchează o schimbare importantă în direcția artistică a lui Druckmann, după ani de muncă intensă în jurul universului The Last of Us, atât în jocuri cât și în serial.

În plus, plecarea sa de la serial vine într-un moment în care HBO și Craig Mazin plănuiesc deja o structură narativă pe patru sezoane, menită să reflecte complexitatea evenimentelor din The Last of Us Part II.

Sezonul doi al serialului, difuzat în prima jumătate a anului 2025, i-a readus pe ecran pe Pedro Pascal și Bella Ramsey în rolurile lui Joel și Ellie, alături de noi personaje importante: Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse) și Catherine O’Hara (personaj original, Gail). Povestea a continuat la cinci ani după evenimentele din primul sezon, în comunitatea din Jackson.

În timp ce fanii serialului vor trebui să se obișnuiască cu un The Last of Us fără implicarea directă a lui Druckmann, atenția se îndreaptă acum către viitorul său joc, unul care ar putea redefine din nou standardele în storytelling-ul interactiv.