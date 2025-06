„Ne-am cam dat singuri foc la valiză”: The Last of Us sezonul 2, o lecție dură pentru creatorii seriei de pe Max

După succesul exploziv al primului sezon, care a adus adaptării The Last of Us un scor impresionant de 96% pe Rotten Tomatoes și 8 premii Emmy, echipa din spatele serialului s-a trezit brusc într-o postură delicată: ce faci atunci când ridici singur ștacheta atât de sus, încât devine imposibil să o mai atingi din nou? Creatorul Craig Mazin nu s-a ascuns după degete – a recunoscut franc că sezonul 2 a fost o provocare uriașă și, într-o exprimare devenită deja virală, a spus că „ne-am cam f**ut singuri”, conform ScreenRant.

De la glorie la incertitudine: când așteptările devin o povară

Primul sezon al The Last of Us a fost perceput ca o revoluție în adaptările după jocuri video. Povestea emoționantă, regia impecabilă și interpretările de excepție – în special cea a lui Pedro Pascal în rolul lui Joel – au captivat o audiență globală. Dar tocmai acest succes a devenit o armă cu două tăișuri.

Sezonul 2, lansat în mai 2025 pe HBO, a fost așteptat cu sufletul la gură, dar reacțiile au fost extrem de împărțite. Dacă criticii i-au oferit un scor de 92% pe Rotten Tomatoes, publicul a fost mult mai sever: doar 37% scor din partea audienței. Moartea brutală a lui Joel încă din episodul 2, accentul pus pe noul personaj Abby și o structură narativă considerată greoaie au dezamăgit mulți fani care își doreau o continuare mai fidelă emoțional primei părți.

Mazin a explicat în cadrul unui interviu pentru Variety că, în sezonul 1, presiunea era mult mai redusă: „Atunci doar încercam să supraviețuim. Să scoți serialul era o realizare în sine. Dar sezonul 2 a venit cu o așteptare uriașă – să te ridici la nivelul unei capodopere și totodată să surprinzi. Asta e o misiune aproape imposibilă”.

Unul dintre cele mai sincere aspecte ale declarațiilor lui Mazin este asumarea greșelilor. „Am învățat lecții, dar problema e că, după ce le înveți, nu mai ai voie să le repeți. Asta e partea tragică”, a mărturisit el. Faptul că publicul a fost atât de vocal în privința nemulțumirilor îl obligă pe el și pe echipa sa să gândească sezonul 3 cu și mai multă responsabilitate.

Sezonul 2 a fost mai degrabă o etapă de tranziție decât un capitol culminant. Povestea a pregătit terenul pentru o confruntare dramatică în Seattle, cu Abby în centrul atenției. Fanii jocurilor știu deja încotro se îndreaptă narativ seria, dar telespectatorii neinițiați în lumea The Last of Us vor trebui să aștepte un sezon 3 care promite să fie decisiv pentru direcția finală a serialului.

Deși a fost criticat pentru alegerile narative și pentru ritmul lent, Mazin nu se eschivează: „Acum e prea târziu să-l aducem pe Joel înapoi, dar nu e prea târziu să ne recâștigăm fanii”. Poate cel mai încurajator semnal e faptul că nu apără fiecare decizie controversată, ci reflectă sincer la ce a funcționat și ce nu.

Ce urmează pentru sezonul 3 și cum se poate salva serialul

Sezonul 3 va avea de gestionat o sarcină titanică: să repare ruptura cu o parte a publicului și să încheie povestea într-un mod care să satisfacă atât fanii jocurilor, cât și pe cei ai serialului. Personajul Abby va fi figura centrală, iar structura va urma îndeaproape linia narativă a jocului The Last of Us Part II. Dar asta nu înseamnă că echipa nu poate ajusta tonul, ritmul și modul de prezentare astfel încât să redevină o experiență captivantă și emoțională.

Dincolo de serial, se vorbește deja intens despre un posibil The Last of Us Part III în format de joc video. Asta ar putea însemna că franciza este departe de final și că lecțiile învățate în sezonul 2 vor putea fi aplicate pe mai multe planuri – inclusiv în noile episoade, dar și în eventualele dezvoltări cross-media.

În concluzie, The Last of Us a intrat într-o etapă critică: după un debut fulminant și o continuare controversată, viitorul serialului depinde de capacitatea creatorilor de a livra un final cu adevărat memorabil. Craig Mazin și echipa sa par dispuși să învețe din greșeli și să-și asume riscuri, dar și responsabilități. Rămâne de văzut dacă sezonul 3 va reuși să redea serialului statutul de referință pentru adaptările TV după jocuri video – sau dacă va confirma temerile celor care au spus că „și-au ars singuri casa cu o torță de succes”.