Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 10:31
de Andrei Simion

Legislație
Începând cu 12 octombrie 2025, România va intrpduce Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, conform anunțului oficial al Poliției de Frontieră.

Sistemul modern de control la granița externă a Spațiului Schengen înlocuiește treptat ștampilarea documentelor de călătorie, oferind un mecanism mai rapid și mai sigur de verificare a persoanelor care intră și ies din țară.

EES urmărește înregistrarea electronică a datei și locului de intrare și ieșire pentru cetățenii statelor terțe care beneficiază de ședere pe termen scurt, inclusiv cetățenii Republicii Moldova.

Sistemul colectează atât date alfanumerice, cât și informații biometrice, precum imagine facială și patru amprente digitale, și calculează automat durata șederii autorizate.

Potrivit Poliției de Frontieră, scopul implementării EES este creșterea securității și eficienței la punctele de trecere, reducând timpii de așteptare pentru călători.

La prima trecere a frontierei după operaționalizarea sistemului, cetățenii vor avea datele biometrice colectate pentru crearea unui dosar individual.

La vizitele ulterioare, verificarea se va face pe baza acestor date, scurtând considerabil timpul de procesare. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile legale, intrarea în țară este permisă și înregistrată electronic. Dacă nu sunt respectate condițiile, refuzul de intrare va fi înregistrat și comunicat imediat persoanei, scrie PRO TV.

Cine este vizat și ce excepții de la regulă există

Sistemul se aplică cetățenilor statelor terțe care nu fac parte din Uniunea Europeană și care intră pentru ședere de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Sunt incluși și membrii de familie ai cetățenilor UE care nu dețin un permis de ședere. În schimb, copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor nu este posibilă fizic sunt exceptați de la amprentare.

Cetățenii care dețin documente de ședere sau vize de lungă durată eliberate de state membre UE nu intră sub incidența EES, la fel ca membrii familiilor acestora.

Datele colectate vor fi păstrate 3 ani, sau 5 ani în caz de refuz de intrare sau depășire a perioadei legale de ședere, respectând legislația europeană privind protecția datelor. Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a informațiilor.

Introducerea EES se va face progresiv, începând cu puncte de trecere selectate, urmând ca sistemul să fie extins la întreaga frontieră externă în maxim 170 de zile calendaristice.

Pe durata acestei perioade, ștampilarea manuală a documentelor va continua, iar serviciul automat de verificare a duratei șederii va fi activ numai după completarea implementării sistemului.

