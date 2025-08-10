Poliția de Frontieră, despre ce s-a schimbat în şapte luni de Schengen la graniţele României. Au fost descoperite 18 mașini furate şi sute de mii de produse contrafăcute. „Ne-am adaptat rapid”

La începutul acestui an, România a făcut pasul istoric în Spațiul Schengen cu frontierele terestre. Traversarea spre Ungaria și Bulgaria se face acum liber, fără opriri în fostele puncte de control, ceea ce a adus schimbări majore în modul de lucru al Poliției de Frontieră. Chiar și fără bariere fixe, siguranța rămâne prioritatea numărul unu, transmit reprezentanții MAI.

Rezultate după primele șapte luni

Potrivit datelor oficiale, instituția s-a adaptat printr-un set de măsuri moderne și flexibile. Monitorizarea frontierelor se face cu ajutorul dronelor, autospecialelor operative, camerelor cu termoviziune, ambarcațiunilor și sistemelor radar. În plus, se efectuează controale inopinate pe drumurile din apropierea graniței, iar polițiștii beneficiază de formare profesională continuă pentru a face față noilor provocări.

În ceea ce privește combaterea migrației ilegale și a infracționalității, bilanțul arată că peste 110 persoane au fost cercetate penal pentru trafic de migranți, iar aproape 800 de persoane au fost oprite din tentativa de a trece ilegal frontiera. Cei depistați la granița cu Bulgaria au fost predați autorităților din țara vecină.

Contrabanda cu țigarete rămâne o problemă constantă. În ultimele luni, au fost confiscate peste 700.000 de pachete, majoritatea la frontiera sudică. În zona vehiculelor furate, polițiștii au descoperit 18 autoturisme semnalate ca fiind sustrase în Uniunea Europeană. Un caz notabil este cel al unui automobil de lux, evaluat la 225.000 de euro și căutat în Elveția, depistat la Nădlac.

Și produsele contrafăcute au intrat în vizor: peste 150.000 de articole – de la haine și încălțăminte, la cosmetice și jucării – au fost confiscate, cele mai multe la granița cu Bulgaria.

Aeroporturile rămân sub observație

Deși frontierele terestre cu Ungaria și Bulgaria nu mai au controale fixe, aeroporturile continuă să fie puncte-cheie în menținerea securității. În primele șapte luni, polițiștii au efectuat peste 700.000 de verificări pentru pasagerii intra-Schengen, utilizând terminale mobile eDAC. Au fost depistate 60 de persoane aflate în ședere ilegală, 50 de documente false și 40 de persoane date în urmărire. În cazul minorilor români, 77.000 au fost verificați la plecare, iar peste 200 nu îndeplineau condițiile legale pentru călătorie.

România a desfășurat peste 4.500 de acțiuni comune cu statele vecine, incluzând misiuni de supraveghere și operațiuni punctuale. Polițiștii români au fost prezenți și la granița dintre Bulgaria și Turcia, alături de colegi din Austria și Ungaria, în acțiuni directe de monitorizare și intervenție, potrivit instituției.

Măsurile adoptate au redus timpii de așteptare la frontieră pentru cetățeni și transportatori, fără a diminua nivelul de control și vigilență. Concluzia Poliției de Frontieră este clară: România a demonstrat că poate proteja eficient frontierele externe ale Uniunii Europene, chiar și fără controale fixe cu Ungaria și Bulgaria, menținând în același timp libertatea de circulație.