Schimbări la serialul The Last of Us. Omul din spatele celor mai importante decizii se retrage din producție

Cocreatorul seriei The Last of Us a decis să se retragă din producția serialului HBO după două sezoane, pentru a se dedica complet proiectelor Naughty Dog.

Neil Druckmann, omul din spatele francizei The Last of Us și fost co-showrunner al adaptării HBO, a confirmat că a părăsit echipa serialului după al doilea sezon.

De la HBO înapoi la Naughty Dog

Decizia a venit chiar în momentul în care producătorii pregăteau scenariile pentru sezonul trei, un capitol deja confirmat și aflat în dezvoltare.

Într-un interviu acordat publicației Variety, Druckmann a declarat că, deși este mândru de contribuția sa la succesul serialului, responsabilitățile multiple l-au determinat să își regândească prioritățile.

„Am analizat ce urmează și toate proiectele la care lucrez, nu doar legate de The Last of Us. Cel mai important pentru mine acum este noul IP la Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Mi-am dat seama că pot să-mi îndeplinesc mai bine rolurile dacă rămân la un nivel mai înalt de coordonare”, a explicat el, potrivit Gamespot.

Druckmann a subliniat că a fost dificil să îmbine poziția de co-showrunner cu activitatea de director de studio și de dezvoltator de jocuri.

În special, implicarea sa intensă în episodul 206 din sezonul doi, pe care l-a scris, pregătit și regizat, i-a arătat cât de solicitantă este o astfel de implicare, mai ales pe termen lung.

Rol consultativ pentru sezonul al treilea, dar și un nou joc ambițios

Deși nu va mai participa zilnic la producția serialului, Druckmann nu s-a desprins complet de proiect.

El a menționat, de asemenea, că va continua să supervizeze la nivel strategic povestea din sezonul trei, dorind să se asigure că noul capitol rămâne fidel universului original.

„Îmi doresc ca sezonul 3 să fie la fel de autentic precum primul, dar să beneficieze și de extinderile creative aduse de echipă. Voi rămâne implicat la un nivel foarte înalt, pentru a garanta coerența narativă”, a spus acesta.

Pe lângă The Last of Us, Naughty Dog are în lucru Intergalactic: The Heretic Prophet, un titlu despre care Druckmann spune că este cel mai important proiect al său de moment.

Deși nu există încă o dată oficială de lansare, interesul pentru joc este deja ridicat, inclusiv din partea industriei cinematografice, unde se discută posibilitatea unei adaptări.

Decizia lui Neil Druckmann de a reveni cu prioritate la dezvoltarea de jocuri arată că Naughty Dog pregătește o nouă etapă importantă, în care studioul dorește să își mențină statutul de pionier în industrie.

În același timp, fanii serialului The Last of Us pot sta liniștiți că povestea va continua sub supravegherea sa, chiar dacă implicarea zilnică îi revine acum unei alte echipe.