Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 15:47
de Badea Violeta

Schimbare majoră în școli: 25% din orele de gimnaziu și liceu vor fi pentru activități remediale și de fixare a cunoștințelor. Planificările, monitorizate de inspectorate

EDUCAȚIE
Schimbare majoră în școli: 25% din orele de gimnaziu și liceu vor fi pentru activități remediale și de fixare a cunoștințelor. Planificările, monitorizate de inspectorate
Transformare importanta in scoli

Anul școlar 2025-2026 aduce o schimbare semnificativă în sistemul de învățământ gimnazial și liceal. Conform Instrucțiunii Nr. 8 a Ministerului Educației și Cercetării, 25% din orele fiecărei discipline vor fi dedicate activităților remediale, de consolidare și de transfer al competențelor în viața de zi cu zi. Inspectoratele școlare vor monitoriza modul în care cadrele didactice aplică aceste prevederi.

Planificarea orelor și rolul activităților remediale

Conform notei MEC, utilizarea a 25% din bugetul total de ore al fiecărei discipline are scopul de a susține remedierea, fixarea și aprofundarea cunoștințelor, extinderea competențelor și transferul acestora în viața de zi cu zi, adaptat nevoilor și intereselor reale ale elevilor, precum și specificului clasei sau grupului.

”Pentru planificare trebuie să se respecte predictibilitatea, coerența și perspectiva secvențială/spiralată curriculară, asigurând raportarea la bugetul anual de ore al fiecărei discipline/domeniu de studiu/modul de pregătire.

Utilizarea acestor ore reprezintă o completare și o adaptare la contextul clasei al parcurgerii programei școlare”, se arată în document, potrivit edupedu.ro.

Activitățile se pot desfășura cu întreaga clasă, pe grupuri diferențiate sau individual, inclusiv în format de atelier ori proiect.

”Cadrul didactic poate alterna în aceeași oră intervenția pe subgrupuri, de exemplu remediere țintită, cu sarcini autonome pentru ceilalți elevi (portofoliu, proiect, platformă digitală).

Pentru extindere și performanță se recomandă resurse complementare, care pot să nu fie obligatorii pentru toți elevii, dar care sunt în relație directă cu programa școlară”, se precizează în Instrucțiune.

Rolul directorilor și al inspectoratelor școlare

Directorii unităților de învățământ vor aviza planificările calendaristice care includ orele la dispoziția cadrului didactic și vor susține diferențierea resurselor și a spațiilor.

Inspectoratele școlare au rol de consiliere și monitorizare, oferind ghiduri, webinare, mentorat de specialitate și analizând planificările și câte 2-3 produse de învățare pentru fiecare disciplină/clasă, cu feedback formativ, fără sarcini birocratice suplimentare.

”Inspectoratele școlare colectează date și informații în cadrul procesului de monitorizare și, după caz, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, raportează sinteze (bune practici, dificultăți, recomandări)”, se arată în document.

Evaluarea și beneficiile pentru elevi

Evaluarea în cadrul acestor ore va fi preponderent formativă, folosind probe scurte, rubrici, autoevaluare sau evaluare colegială, cu rol de reglare a demersului didactic.

”Orice evaluare sumativă derivată din aceste activități respectă standardele naționale de evaluare, după aprobarea acestora prin ordin al ministrului educației și cercetării și menține echitatea între elevi”, se menționează în instrucțiune.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că focusul trebuie să fie pe conținutul disciplinelor și modul de predare la clasă: ”La nivelul învățământului liceal, vom începe să stabilim acel procent de 20-25% din timpul alocat pentru fiecare disciplină, care să nu mai fie dedicat lecțiilor clasice”. Prin această măsură, MEC urmărește creșterea performanței elevilor și adaptarea predării la nevoile reale ale acestora.

