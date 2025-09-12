Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Cum se calculează bursele școlare în 2025 – 2026. Câți bani primesc elevii buni de la stat, conform noii legi

Cum se calculează bursele școlare în 2025 - 2026. Câți bani primesc elevii buni de la stat, conform noii legi
Bursele elevilor nu pleacă nicăieri în 2025 - 2026

Începând cu anul școlar 2025 – 2026, sistemul de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar funcționează după noi reguli. Acestea au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern 732/2025 , care pune în aplicare modificările introduse anterior prin Legea 141/2025 privind măsuri fiscal-bugetare . Scopul principal al schimbărilor este stimularea performanței școlare, reducerea abandonului și sprijinirea elevilor din medii vulnerabile.

Tipurile de burse disponibile pentru elevi

Noile prevederi stabilesc patru categorii principale de burse:

  • Bursa de merit – destinată elevilor de gimnaziu, liceu și profesional, în limita a 15% din efectivul fiecărei clase. Condiția esențială este obținerea unei medii generale de cel puțin 9. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie ca ultimul eligibil, bursa se acordă tuturor.
  • Bursa socială – acordată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, pentru sprijinirea celor din familii cu venituri reduse sau în situații speciale.
  • Bursa tehnologică – destinată elevilor înscriși în învățământul profesional, pentru a susține pregătirea practică.
  • Bursa pentru mame minore – reglementată de Legea 198/2023, aceasta se acordă elevelor reintegrate în sistemul de educație după naștere.

Față de versiunile anterioare ale legislației, noua metodologie elimină referirile la învățământul dual și nu mai impune criterii suplimentare de departajare pentru elevii cu medii egale, simplificând astfel procesul de acordare.

Valoarea burselor școlare în anul 2025 – 2026

Sumele alocate lunar pentru fiecare tip de bursă sunt stabilite astfel:

  • 450 lei/lună pentru bursa de merit;
  • 300 lei/lună pentru bursa socială;
  • 300 lei/lună pentru bursa tehnologică;
  • 700 lei/lună pentru bursa destinată mamelor minore.

Aceste sume pot fi suplimentate la nivel local prin hotărâri ale consiliilor de administrație ale școlilor, dacă există resurse suplimentare puse la dispoziție de autoritățile locale sau din alte surse de finanțare legale.

În cazul bursei pentru mame minore, aceasta se acordă pe toată perioada cursurilor, inclusiv în timpul examenelor naționale și al pregătirilor practice. Totuși, dacă beneficiarele acumulează peste 60 de absențe nemotivate într-o lună, pierd dreptul la bursa pentru perioada respectivă.

Noile reguli pun accent pe transparență și pe echitate, încercând să creeze un sistem prin care elevii performanți să fie recompensați, iar cei aflați în dificultate să primească sprijin pentru a rămâne în școală.

