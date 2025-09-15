Cum vor fi pedepsiți elevii prinși cu telefonul la școală. Explicațiile lui Daniel David: “Pot fi trimiși în sala de izolare. Poți chema agentul de pază dacă e nevoie”

Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 15:14
de Vieriu Ionut

Ministrul Educației explică ce sancțiuni riscă elevii prinși cu telefonul la școală

Utilizarea telefoanelor mobile în școli a devenit una dintre cele mai dezbătute teme din ultimii ani, atât în România, cât și la nivel internațional. De la atenția distrasă în timpul orelor până la filmarea profesorilor sau folosirea aplicațiilor de social media în clasă, problema este considerată una serioasă. Autoritățile au introdus deja reguli clare, însă adevărata provocare rămâne aplicarea lor. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat recent care sunt măsurile ce pot fi luate împotriva elevilor prinși că încalcă aceste prevederi.

Ce spune legea despre telefoanele la școală

Conform legislației în vigoare, elevilor le este interzis să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, cu excepția situațiilor în care profesorul solicită folosirea lor în scop educativ. Interdicția este prevăzută atât în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cât și în ROFUIP 2024-2025 și în Statutul Elevului.

Daniel David a subliniat că problema nu este lipsa reglementărilor, ci faptul că acestea nu sunt implementate suficient de strict:

„Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru. Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, de aceea ai și agent de pază la școală, poți să îl chemi.”

Posibile sancțiuni: de la izolarea temporară până la chemarea părinților

Întrebat ce măsuri pot fi aplicate în cazul în care un elev este prins cu telefonul la oră, ministrul a oferit mai multe exemple.

„Depinde. Poți să-l scoți din sala de clasă, să-l duci în sala de izolare. Poți să chemi părinții. Poți să chemi agentul de pază, dacă este nevoie. Nu ai ce alte măsuri să iei decât cele care există deja în lege, doar că trebuie gândite gradual.”

De asemenea, regulamentele permit confiscarea temporară a telefonului, care este returnat părinților la sfârșitul zilei de curs. În unele cazuri, responsabilitatea este transferată directorului unității de învățământ, care poate fi sancționat dacă nu asigură aplicarea prevederilor.

Exemple de bună practică: dulăpioare pentru telefoane

Daniel David a menționat și modele de bune practici întâlnite în școli din România, unde elevii își lasă telefoanele într-un dulăpior la intrarea în clasă. Această soluție simplă a redus considerabil cazurile de utilizare a telefonului în timpul orelor.

Totuși, ministrul a atras atenția că există elevi care aduc în clasă mai multe telefoane, iar în aceste situații profesorii au dreptul să solicite predarea tuturor dispozitivelor.

O problemă globală: cum procedează alte țări

România nu este singura țară care se confruntă cu dificultăți în privința telefoanelor mobile în școli. Grecia a introdus interdicția totală, iar elevii care filmează în clasă riscă chiar exmatricularea. În Anglia, telefoanele au fost interzise inclusiv în pauze, Guvernul considerând că acestea sunt „o distragere nedorită”.

În Ungaria, regula este și mai strictă: elevii predau telefoanele profesorilor la începutul zilei și le recuperează abia la finalul cursurilor. De asemenea, Brazilia se pregătește să introducă o lege similară, după ce autoritățile au constatat că utilizarea excesivă a telefoanelor produce „deficit de atenție” în rândul copiilor.

Reguli sunt, aplicarea rămâne cheia

Ministrul Educației a concluzionat că reglementările sunt suficiente, dar pentru a fi eficiente trebuie respectate de toți actorii implicați: „Cred că sunt suficiente, doar că trebuie duse în mintea părinților, a copiilor și a profesorilor. Degeaba rămân scrise în legi, hotărâri de guvern.”

Astfel, pentru ca elevii să beneficieze de un mediu de învățare fără distrageri, este esențial ca regulile existente să fie aplicate unitar, iar responsabilitatea să fie împărțită între profesori, directori și părinți.

