Scandalul Jimmy Kimmel: Scenaristul Andor, Dan Gilroy, critică Disney și vede paralele dintre serial și realitatea politică
Disney, sub un val de critici / Foto: Randy Holmes

Scriitorul Dan Gilroy, premiat cu Emmy pentru serialul Andor, compară situația Disney-Kimmel cu temele despre autoritarism din universul Star Wars.

Dan Gilroy, autor al episodului „Welcome To The Rebellion” din Andor, în care Mon Mothma denunță alunecarea guvernului spre autocrație, a publicat un editorial în Deadline în care a vorbit despre Jimmy Kimmel.

Paralele între Andor și criza actuală legată de Jimmy Kimmel

El a remarcat similitudini între temele serialului și evenimentele recente, după ce Disney a decis să suspende Jimmy Kimmel Live! în urma presiunilor venite de la FCC și de la afiliații ABC.

„Am petrecut șase ani gândindu-ne la un imperiu care acaparează o galaxie. Mulți au văzut paralele cu lumea reală, eu le văd acum în ceea ce trăim”, a scris Gilroy.

În text, el descrie decizia companiei ca fiind „dificilă”, dar avertizează că momentul este unul de cotitură: Disney trebuie fie să cedeze presiunilor politice și să rezilieze contractul cu Kimmel, fie să apere libertatea de exprimare, „oxigenul care ține în viață această industrie”.

Gilroy a făcut apel la colegii săi din film și televiziune să nu rămână neutri. „Nu există observatori imparțiali. Dacă ești pe margine, ai ales deja o tabără și va trebui să trăiești cu asta”, a subliniat el.

Critici și din partea lui Michael Eisner

Fostul CEO Disney, Michael Eisner (1984–2005), a intervenit public, criticând actuala conducere pentru lipsa de reacție în fața presiunilor.

Într-o postare pe rețele socializare, el a denunțat „intimidarea scăpată de sub control” și a remarcat că suspendarea lui Kimmel a venit imediat după avertismentele președintelui FCC.

„Poate Constituția ar fi trebuit să spună: ‘Congresul nu va face nicio lege care să restrângă libertatea de exprimare… decât dacă există un interes politic sau financiar’”, a scris ironic Eisner.

Între timp, o parte a dreptei politice încearcă să prezinte suspendarea ca fiind legată de audiențe, pierderi financiare sau decizii independente ale afiliaților, și nu de presiunile guvernamentale. Totuși, tot mai multe voci din interiorul și exteriorul companiei cer ca Disney să adopte o poziție fermă.

Criza declanșată de retragerea show-ului lui Jimmy Kimmel a deschis o dezbatere majoră despre libertatea de exprimare în industria de divertisment americană.

Având parte de presiuni în creștere din partea politicului și a partenerilor media, după asasinarea lui Charlie Kirk, dar și cu apeluri interne la asumare, Disney se află într-un punct de decizie care ar putea defini raportul dintre corporații și libertatea artistică pentru anii următori.

