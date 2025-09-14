Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
Val de concedieri în SUA după ce medici, avocaţi, jurnalişti şi-au exprimat opinia „neadecvat” în privinţa lui Charlie Kirk

Val de concedieri în SUA după ce medici, avocaţi, jurnalişti şi-au exprimat opinia
Comemorare Charlie Kirk. Sursa foto: AP

Zeci de persoane din SUA, inclusiv medici, jurnaliști și avocați, au fost concediate după ce și-au exprimat opinii considerate „neadecvate” despre uciderea lui Charlie Kirk. Activista de extremă dreapta Laura Loomer, un senator american și site-ul ”Expose Charlie’s Murderers” au atras atenția asupra celor care au comentat online despre eveniment, declanșând o campanie de hărțuire și repercusiuni profesionale, conform CNN. Situația ridică întrebări privind limitele libertății de exprimare în mediul online și impactul doxxing-ului asupra vieților oamenilor.

Jurnaliști și cercetători, sub presiune după opiniile exprimate despre Charlie Kirk

Campaniile online au demonstrat cât de ușor pot fi scoase la lumină postările private sau cele de la conturi cu puțini urmăritori și cum informațiile personale pot fi răspândite rapid.

Site-ul ”Charlie’s Murderers”, al cărui domeniu a fost înregistrat anonim și care susține că nu este un site de doxxing, afirmă că a ”primit aproape 30.000 de înscrieri”. În prezent, doar câteva zeci sunt publicate, însă baza de date va fi curând complet căutabilă, filtrabilă după locație și industrie.

Discurs emoționant al văduvei lui Charlie Kirk. Erika s-a abţinut să nu plângă: „Puiule, tati te iubește atât de mult”
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre

”Este un arhiv permanent și actualizat continuu al activiștilor radicali care cheamă la violență,” se arată pe site.

Rachel Gilmore, jurnalistă canadiană independentă, a declarat că este ”terifiată” de represalii din partea ”fanilor de extremă dreapta” ai lui Kirk și a descris ultimele 48 de ore ca fiind ”un iad viu”.

Rebekah Jones, fostă cercetătoare de date în Florida, a contactat poliția de două ori din cauza amenințărilor și a ”listei de eliminare”, cum numește site-ul anonim, după ce a postat despre Kirk.

Locuri care comemoreaza moartea lui Charlie Kirk exista peste tot in SUA

Locuri care comemoreaza moartea lui Charlie Kirk exista peste tot in SUA. Sursa foto: AP

Concedieri în sectorul public și privat

Oficiali republicani au publicizat persoanele vizate, inclusiv profesori. Senatoarea Marsha Blackburn a cerut concedierea unui angajat al Middle Tennessee State University după ce acesta a scris că are ”ZERO simpatie” pentru moartea lui Charlie Kirk. Universitatea a confirmat concedierea cu efect imediat.

”Niciun angajat universitar care sărbătorește asasinarea lui Charlie Kirk nu ar trebui să fie considerat apt să formeze mințile noii generații în clasă. Concedierea acestui angajat MTSU a fost decizia corectă,” a declarat Blackburn.

Și companii private, precum Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers sau Carolina Panthers, au concediat angajați pentru postările lor despre Kirk. DC Comics a anulat seria ”Red Hood” după comentariile autoarei Gretchen Felker-Martin despre moartea lui Kirk pe social media.

”La DC Comics, acordăm cea mai mare valoare creatorilor și comunității noastre și afirmăm dreptul la exprimare pașnică, individuală a punctelor de vedere personale,” a declarat compania.

Au scris pe social media și acum plătesc cu jobul

Companiile private pot concedia angajați din orice motiv, inclusiv pentru postări pe rețelele sociale, a spus profesorul Jeffrey Hirsch de la University of North Carolina.

În sectorul public, concedierile sunt justificate dacă discursul perturbă operațiunile. Situația este și mai sensibilă pentru profesori, mai ales dacă postările aprobă violența politică.

Site-ul ”Expose Charlie’s Murderers” afirmă că scopul său este să determine concedierea persoanelor vizate, iar numele site-ului sugerează responsabilizarea acestora pentru moartea lui Kirk, pregătind terenul pentru hărțuire, a explicat Hank Teran, CEO al platformei Open Measures.

Tensiunile politice și implicarea unor figuri publice cresc presiunea asupra angajatorilor, iar experții avertizează că astfel de campanii pot alimenta un climat periculos, transformând reacțiile online în consecințe reale asupra vieților profesionale și personale.

