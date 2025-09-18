Ce a spus Jimmy Kimmel despre Charlie Kirk? ABC a retras „pe termen nelimitat” emisiunea lui după comentariile făcute la TV

Postul american ABC, deținut de Disney, a anunțat că talk-show-ul de noapte Jimmy Kimmel Live va fi scos din grilă „pe termen nelimitat”, după ce prezentatorul a criticat modul în care dreapta americană exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, relatează CNN.

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, scoasă din grilă

„Jimmy Kimmel Live va fi retras din emisie pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al postului, fără a oferi detalii suplimentare. Reprezentanții lui Kimmel nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Decizia a venit la câteva ore după ce un oficial al administrației Trump a cerut public sancționarea prezentatorului. Între timp, cel puțin doi dintre principalii proprietari ai posturilor afiliate ABC au spus că ar fi dispuși să preia show-ul, ceea ce a alimentat speculațiile că încearcă să câștige bunăvoința Casei Albe.

În timp ce Kimmel se pregătea să înregistreze episodul de miercuri la Hollywood, ABC a luat decizia suspendării. Organizațiile pentru libertatea de exprimare au catalogat măsura drept „laşă”, iar Donald Trump a salutat-o din Marea Britanie, unde se afla în vizită de stat.

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârşit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a scris fostul președinte pe Truth Social. „Asta îi lasă pe Jimmy (Fallon) şi Seth, doi rataţi total, la Fake News NBC. Audienţele lor sunt, de asemenea, oribile. Fă-o, NBC!!!”.

Declarațiile lui Kimmel și presiunile politice

În monologul său de luni seara, Kimmel afirmase că mișcarea MAGA „încearcă cu disperare să-l caracterizeze pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altcineva decât unul dintre ei şi face tot ce poate pentru a câştiga puncte politice din asta”.

Comentariile sale au stârnit furia președintelui FCC, Brendan Carr, care a spus că declarațiile sunt „cel mai bolnav comportament posibil”. Oficialul a sugerat că instituția ar putea chiar să revoce licențele afiliate ABC pentru a forța Disney să ia măsuri:

„Putem face acest lucru pe cale uşoară sau pe cale grea”, a spus Carr, avertizând că radiodifuzorii vor fi supuși unor presiuni similare și pe viitor.

În replică, Anna Gomez, comisar democrat al FCC, a subliniat pe X că administrația Trump „foloseşte din ce în ce mai mult puterea guvernului pentru a suprima exprimarea legală”.

Ulterior, într-un interviu pentru CNN, Gomez a precizat:

„Primul Amendament nu ne permite nouă, FCC, să le spunem radiodifuzorilor ce pot difuza”. Ea a adăugat: „Am văzut clipul. El nu a făcut nicio afirmaţie nefondată, ci o glumă, poate grosolană pentru unii, dar nici ilegală, nici motiv suficient pentru ca trusturile să capituleze. Acest lucru creează un precedent periculos”.

Reacții în media și soarta emisiunii

Site-urile și emisiunile pro-Trump au amplificat criticile la adresa lui Kimmel, iar unele stații locale afiliate ABC au decis deja să înlocuiască show-ul. De exemplu, Nexstar, operator al mai multor posturi regionale, a anunțat că „se opune ferm” declarațiilor lui Kimmel și că programele sale vor fi scoase din grila ABC.

Jimmy Kimmel este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din SUA, cu o carieră ce include patru ediții Oscar prezentate. Relația sa tensionată cu Donald Trump este de notorietate. Recent, după ce CBS a anunțat anularea show-ului lui Stephen Colbert, Trump a sugerat că „următorul va fi Jimmy Kimmel, care e și mai puțin talentat”.