Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 11:10
de Diana Dumitrache

Ce a spus Jimmy Kimmel despre Charlie Kirk? ABC a retras „pe termen nelimitat” emisiunea lui după comentariile făcute la TV

NEWS - HP
Ce a spus Jimmy Kimmel despre Charlie Kirk? ABC a retras
Emisiunea lui Jimmy Kimmel, scoasă din grilă (Foto: Profimedia)

Postul american ABC, deținut de Disney, a anunțat că talk-show-ul de noapte Jimmy Kimmel Live va fi scos din grilă „pe termen nelimitat”, după ce prezentatorul a criticat modul în care dreapta americană exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, relatează CNN.

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, scoasă din grilă

„Jimmy Kimmel Live va fi retras din emisie pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al postului, fără a oferi detalii suplimentare. Reprezentanții lui Kimmel nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Decizia a venit la câteva ore după ce un oficial al administrației Trump a cerut public sancționarea prezentatorului. Între timp, cel puțin doi dintre principalii proprietari ai posturilor afiliate ABC au spus că ar fi dispuși să preia show-ul, ceea ce a alimentat speculațiile că încearcă să câștige bunăvoința Casei Albe.

În timp ce Kimmel se pregătea să înregistreze episodul de miercuri la Hollywood, ABC a luat decizia suspendării. Organizațiile pentru libertatea de exprimare au catalogat măsura drept „laşă”, iar Donald Trump a salutat-o din Marea Britanie, unde se afla în vizită de stat.

Vezi și:
Care ar fi fost motivul crimei lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor: ce au descoperit în anchetă
Mesajele private dintre suspectul împușcării lui Charlie Kirk și colegul de cameră, făcute publice de procurori. Ce au descoperit anchetatorii

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârşit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a scris fostul președinte pe Truth Social. „Asta îi lasă pe Jimmy (Fallon) şi Seth, doi rataţi total, la Fake News NBC. Audienţele lor sunt, de asemenea, oribile. Fă-o, NBC!!!”.

Declarațiile lui Kimmel și presiunile politice

În monologul său de luni seara, Kimmel afirmase că mișcarea MAGA „încearcă cu disperare să-l caracterizeze pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altcineva decât unul dintre ei şi face tot ce poate pentru a câştiga puncte politice din asta”.

Comentariile sale au stârnit furia președintelui FCC, Brendan Carr, care a spus că declarațiile sunt „cel mai bolnav comportament posibil”. Oficialul a sugerat că instituția ar putea chiar să revoce licențele afiliate ABC pentru a forța Disney să ia măsuri:

„Putem face acest lucru pe cale uşoară sau pe cale grea”, a spus Carr, avertizând că radiodifuzorii vor fi supuși unor presiuni similare și pe viitor.

În replică, Anna Gomez, comisar democrat al FCC, a subliniat pe X că administrația Trump „foloseşte din ce în ce mai mult puterea guvernului pentru a suprima exprimarea legală”.

Ulterior, într-un interviu pentru CNN, Gomez a precizat:

„Primul Amendament nu ne permite nouă, FCC, să le spunem radiodifuzorilor ce pot difuza”. Ea a adăugat: „Am văzut clipul. El nu a făcut nicio afirmaţie nefondată, ci o glumă, poate grosolană pentru unii, dar nici ilegală, nici motiv suficient pentru ca trusturile să capituleze. Acest lucru creează un precedent periculos”.

Reacții în media și soarta emisiunii

Site-urile și emisiunile pro-Trump au amplificat criticile la adresa lui Kimmel, iar unele stații locale afiliate ABC au decis deja să înlocuiască show-ul. De exemplu, Nexstar, operator al mai multor posturi regionale, a anunțat că „se opune ferm” declarațiilor lui Kimmel și că programele sale vor fi scoase din grila ABC.

Jimmy Kimmel este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din SUA, cu o carieră ce include patru ediții Oscar prezentate. Relația sa tensionată cu Donald Trump este de notorietate. Recent, după ce CBS a anunțat anularea show-ului lui Stephen Colbert, Trump a sugerat că „următorul va fi Jimmy Kimmel, care e și mai puțin talentat”.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
Dacia aduce în România noul Duster Pick-Up: utilitar cu dublă cabină, motorizări hibride și dotări moderne
Dacia aduce în România noul Duster Pick-Up: utilitar cu dublă cabină, motorizări hibride și dotări moderne
Jocuri video noi cu Xbox Game Pass, în septembrie. Așa înțelegi cum nu te lasă Microsoft să te plictisești
Jocuri video noi cu Xbox Game Pass, în septembrie. Așa înțelegi cum nu te lasă Microsoft să te plictisești
Unde văd cât am de plată la impozit pe casă. Termene limită și beneficii
Unde văd cât am de plată la impozit pe casă. Termene limită și beneficii
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Un român care închiriază garsoniere a rămas fără mobilă. Mizeria lăsată de chiriaşi în urmă este de nedescris: „Nu am mai văzut aşa ceva”
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Nouă prevedere pentru asociațiile de proprietari. Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Val de concedieri anunțate în mediul de afaceri: antreprenorii cer măsuri rapide pentru a evita o criză prelungită
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV
Playtech Știri
Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu
Playtech Știri
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...