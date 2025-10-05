Scandal într-un mall din București: două femei au furat haine și au bătut angajatele. A fost nevoie de 3 oameni pentru a o stăpâni pe una dintre ele

Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită de cumpărături într-un mall din Sectorul 2 al Capitalei s-a transformat într-o scenă de violență greu de privit, după ce două femei surprinse furând haine au început să lovească angajatele care au încercat să le oprească. Scenele au fost surprinse pe camerele de supraveghere, iar în scurt timp în zonă au intervenit polițiștii.

Furt de haine, urmat de agresiune în plină zi

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, într-un mall din Sectorul 2, acolo unde două tinere, de 21 și 25 de ani, au sustras mai multe articole vestimentare în valoare totală de aproximativ 750 de lei. După ce au ieșit din magazin, angajatele au încercat să le oprească pentru a recupera bunurile furate, moment în care situația a degenerat rapid.

Potrivit Poliției Capitalei, femeile au devenit violente și au început să lovească personalul magazinului.

„În momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societăţii comerciale. În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic, prin aceea că le-ar fi prins de păr şi le-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele în diferite zone ale corpului”, se arată în comunicatul oficial transmis de autorități.

Trei persoane implicate, una extrem de agresivă

În timp ce angajatele încercau să se apere, în sprijinul agresoarelor a sărit o altă femeie, de 51 de ani, care le-a ajutat să scape inițial din magazin. Martorii au sunat imediat la 112, iar în scurt timp polițiștii de la Secția 8 au ajuns la fața locului.

Cele trei suspecte au fost găsite în apropierea mallului și conduse la audieri. Potrivit imaginilor surprinse și difuzate ulterior de Antena 3 CNN, una dintre femei a fost atât de violentă încât a fost nevoie de intervenția a trei-patru persoane pentru a o imobiliza.

Poliția a reținut două dintre femei pentru 24 de ore

După audieri, anchetatorii au stabilit că două dintre femei, cele de 21 și 25 de ani, sunt responsabile de furtul și agresiunea fizică asupra angajatelor magazinului. Acestea au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților, care vor decide dacă se impune arestarea preventivă.

„În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data menționată, în timp ce se aflau în incinta unui spațiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei. Totodată, în momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de două angajate, pe care le-ar fi agresat fizic”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

A treia femeie, cea de 51 de ani, este de asemenea cercetată, fiind acuzată că le-a sprijinit pe cele două tinere în timpul scandalului.

După ce vor fi prezentate instanței, magistrații vor decide dacă cele două suspecte vor fi arestate preventiv sau plasate sub control judiciar. Între timp, ancheta continuă pentru stabilirea exactă a tuturor circumstanțelor și a rolului fiecărei persoane implicate.