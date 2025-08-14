Un recidivist s-a dat drept polițist și a furat bani de la un trecător, în plină stradă. Jaful a avut loc pe un bulevard din București

Un incident șocant, petrecut în inima Capitalei, readuce în discuție problema siguranței cetățenilor și a acțiunilor infracționale comise de persoane care se folosesc de identități false. În plină stradă, pe un bulevard aglomerat din București, un bărbat a căzut victima unei agresiuni violente și a unui jaf, comis de un individ care s-a dat drept agent de poliție. Fapta a avut loc în toiul nopții și a stârnit un val de indignare în rândul comunității, dar intervenția rapidă a autorităților a dus la prinderea și arestarea suspectului.

Tâlhărie calificată pe Bulevardul Dimitrie Cantemir

Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, infracțiunea a avut loc în noaptea de 11 spre 12 august. Victima, un trecător nevinovat, se afla pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, o arteră importantă din sectorul 4, când a fost abordată de agresor. Fără a bănui nimic, bărbatul a fost imobilizat de un individ care a pretins că este agent de poliție. Folosindu-se de această falsă autoritate, agresorul a profitat de moment pentru a-i fura victimei 500 de lei, direct din buzunar.

Agresiune violentă pentru a păstra banii furați

Nu s-a oprit însă aici. După ce a reușit să sustragă suma de bani, falsul polițist a recurs la violență pentru a-și asigura fuga și a păstra prada. El l-a lovit pe trecător cu pumnul în față, un gest brutal menit să-l intimideze și să-l împiedice să reacționeze. Din fericire, victima a reușit să ceară ajutor, iar fapta a ajuns rapid în atenția organelor de drept.

Recidivistul, arestat preventiv pentru 30 de zile

În urma cercetărilor amănunțite, autoritățile au reușit să-l identifice și să-l prindă pe suspect. În data de 12 august, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva individului, acuzându-l de tâlhărie calificată comisă în stare de recidivă. A

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, Judecătoria Sectorului 4 București a decis arestarea sa preventivă. Recidivistul, cu un istoric infracțional, va rămâne în spatele gratiilor pentru 30 de zile, timp în care ancheta va continua pentru a se stabili toate circumstanțele jafului și pentru a se aplica pedeapsa corespunzătoare.