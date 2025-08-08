Ultima ora
Șansele reale ale unui impact cu un asteroid: mai mari decât să fii lovit de fulger sau atacat de un elefant
08 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Șansele reale ale unui impact cu un asteroid: mai mari decât să fii lovit de fulger sau atacat de un elefant

ȘTIINȚĂ
Șansele reale ale unui impact cu un asteroid: mai mari decât să fii lovit de fulger sau atacat de un elefant

Un nou studiu științific analizează probabilitatea unui impact devastator cu un asteroid și o compară cu alte riscuri rare, dar cunoscute, pentru a oferi o imagine realistă asupra acestei amenințări spațiale. Concluzia: nu doar că impactul este posibil într-o viață de om, dar e mai probabil decât ai crede.

Asteroidul, o amenințare reală, dar greu de cuantificat

Fascinația umană pentru evenimente spectaculoase, precum coliziunile cu asteroizi, este adesea alimentată de filme apocaliptice sau documentare dramatice. Însă dincolo de imaginația colectivă, oamenii de știință au reușit acum să încadreze acest risc în termeni statistici clari. Potrivit unei echipe conduse de profesoara Carrie Nugent de la Olin College, riscul ca un asteroid cu diametrul de peste 140 de metri să lovească Pământul într-o viață de om este mai mare decât cel al unui atac de elefant sau al unui trăsnet.

Toate studiile ar trebui să vină cu grafice ca acesta. Credit imagine: Nugent et al., 2025 CC BY 4.0

Această dimensiune a fost aleasă tocmai pentru că un astfel de corp ceresc ar putea provoca devastări regionale, nu doar locale. Chiar dacă asemenea impacturi au loc, în medie, o dată la zeci de mii de ani, probabilitatea de a se produce în următoarele decenii nu este zero. Cu alte cuvinte, este suficient de semnificativă încât să justifice o strategie globală de apărare planetară.

Deși oamenii trăiesc cu impresia că amenințările de pe Pământ sunt mai concrete și mai frecvente, studiul aduce dovezi că unele riscuri familiare sunt, de fapt, mai puțin probabile decât un impact asteroidic. Printre acestea se numără accidentele în timpul parașutismului, prăbușirea găurilor de nisip uscat și chiar atacurile de coiot.

Comparații inedite cu alte riscuri improbabile

Pentru a contextualiza datele, cercetătorii au analizat cifrele oficiale ale altor pericole rare. De exemplu, în Nepal, doar 18 persoane au murit în 2016 în urma atacurilor de elefanți, într-o populație de 27 de milioane. În Statele Unite, între 2006 și 2021, au existat anual în medie 28 de decese cauzate de fulgere, într-o populație de 320 de milioane. Prin comparație, riscul ca un asteroid să lovească planeta în următoarea jumătate de secol este mai mare.

Chiar dacă pare greu de crezut, o astfel de concluzie nu este menită să alarmeze, ci să informeze și să sublinieze importanța investițiilor în detectarea și devierea potențialelor amenințări cosmice. Printre factorii care influențează impactul unui asteroid se numără viteza, compoziția și zona geografică în care lovește.

Profesorul Nugent subliniază că, asemenea intoxicației cu monoxid de carbon – o amenințare cu o probabilitate mai mare – și un impact cu un asteroid poate fi prevenit dacă este detectat din timp. De altfel, misiunea DART, desfășurată în 2022, a demonstrat că este posibilă devierea traiectoriei unui asteroid printr-o coliziune controlată, marcând un moment esențial pentru apărarea planetară.

Cum transformi o amenințare cosmică într-un subiect educativ

Studiul are și o componentă educativă și culturală, nu doar una statistică. Autoarea principală, Carrie Nugent, este cunoscută și pentru faptul că a descoperit și propus nume inedite pentru asteroizi, precum (7052) Octaviabutler, (6486) Anitahill sau (10731) dollyparton. Acesta din urmă este un asteroid din centura principală și, după cum glumește cercetătoarea, „nu-ți va fura bărbatul”, în ciuda numelui.

Nugent afirmă că denumirile de asteroizi reprezintă o oportunitate de a educa publicul și de a onora persoane remarcabile. Există chiar un asteroid numit Dioretsa – inversul cuvântului „asteroid” – pentru că orbita sa este una neobișnuită: se rotește în sens opus față de majoritatea corpurilor din sistemul solar.

Asemenea inițiative științifice, care combină rigurozitatea cu creativitatea, au un potențial enorm de a aduce publicul mai aproape de astronomia modernă și de a încuraja conștientizarea asupra riscurilor reale care vin din spațiu. Nu e vorba doar de sfârșitul lumii, ci de dezvoltarea capacității umanității de a preveni dezastre, într-o epocă în care tehnologia ne permite, în premieră, să intervenim asupra unor fenomene cosmice.

Asteroidul ar putea fi rar, dar nu imposibil. Și tocmai de aceea merită să știm ce avem de făcut.

