Sănătatea dentară nu mai așteaptă. Dr. Alexandra Mircea explică de ce românii evită dentistul și cum pot depăși frica: „Empatia este foarte importantă”. EXCLUSIV

Studiile arată că mai bine de jumătate dintre români ar avea nevoie să ajungă la stomatolog, însă aleg să amâne sau chiar să evite complet vizita. Banii, frica de durere și experiențele neplăcute din trecut sunt cele mai invocate motive. Ceea ce mulți nu conștientizează este că problemele dentare pot declanșa și alte afecțiuni de sănătate. Despre cauzele fricii de dentist și soluțiile pe care le aplică în cabinetul ei, a vorbit pentru Playtech dr. Alexandra Mircea.

De ce nu merg românii la dentist

Barometrul Stomatologiei 2025, o cercetare care analizează modul în care pacienții români utilizează serviciile stomatologice, realizată în ianuarie pe un eșantion de 1.000 de persoane – 54% din mediul urban – arată că peste jumătate dintre români se confruntă cu carii dentare, iar un sfert declară că suferă de afecțiuni gingivale sau parodontale.

Chiar dacă sensibilitatea dentară și pierderea dinților permanenți nu sunt deloc cazuri rare, doar puțin peste jumătate dintre români au ajuns la dentist în 2024. Astfel, multe probleme precum cariile, depunerile de tartru, îngălbenirea dinților, durerile sau sângerările sunt adesea ignorate.

Motivele? În primul rând, banii. Românii consideră că vizita la stomatolog este prea scumpă. Alții invocă lipsa de timp sau experiențele neplăcute din trecut. În consecință, mulți aleg să amâne cât mai mult momentul vizitei, deși sănătatea dentară influențează direct sănătatea întregului organism. Inflamația cronică favorizează formarea plăcilor în artere, iar problemele orale sunt asociate cu diabetul, complicațiile sarcinii și nașterii, pneumonia sau chiar boala Alzheimer, spun specialiștii.

„Se regăsesc multe povești cu dentiști care scoteau măsele pe viu”

Alexandra Mircea, proprietara clinicii Dentalist din București, medic stomatolog și dental awareness speaker, a vorbit pentru Playtech despre motivele pentru care românii nu merg la dentist, subliniind că, în cazul generațiilor mai tinere, schimbarea este vizibilă.

„Cred că aceste situații sunt mai degrabă valabile pentru oamenii mai în vârstă de 45 de ani, care s-au confruntat cu situații în care dentistul avea mult mai puține lucruri, în care anesteziile erau mai greu de obținut și mai greu de făcut și atunci instrumentarea era diferită. Din acest motiv, tehnicile erau mult mai îngreunate. Aici se regăsesc multe povești cu dentiști care scoteau măsele pe viu sau s-au scos nervi pe viu, diverse tratamente foarte dureroase care au fost făcute fără anestezie. Cred că din acest motiv se regăsesc mai mult la, cel puțin, oamenii cu care m-am întâlnit eu — care, în general, au mai mult de 45 de ani. Generația tânără are acum o percepție total diferită asupra dentistului. Sunt super relaxați, vin regulat, nu le e teamă, dar, repet, aici mă refer mai ales la pacienții cu care am intrat eu în contact”, a menționat Alexandra Mircea.

Românii ajung mai târziu la dentist și au parte de costuri mai mari

Dr. Alexandra Mircea a dezvăluit că a întâlnit, de-a lungul carierei sale, pacienți documentați, pregătiți să investească în sănătatea danturii lor. Alții, în schimb, au aflat cu stupoare că trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani, pentru că nu și-au tratat la timp problemele minore.

„Cred că aici depinde foarte mult de perioada în care vine pacientul la dentist. Există oameni care știu că au probleme dentare, simt, sau cumva au fost înainte la alți medici-dentiști și știu că este nevoie de reparații, să ne numim așa. Și atunci sunt conștienți că urmează să investească în natura lor și vin pregătiți pentru lucrul ăsta. Se documentează înainte, sunt conștienți de costurile pe care le presupune un tratament stomatologic, fie el limitat sau complex, și atunci sunt pregătiți. Bineînțeles, că există și pacienții care vin la o consultație având senzația că îi jenează un dinte puțin, dar descoperă faptul că există multe probleme asociate, multe cauze care au dus la stricarea acestui dinte despre care el știe că îl deranjează: reajustări de mușcătură, tratamente medicale care pot fi ceva mai complexe și automat sunt mai costisitoare. Cred că acolo sunt șocurile cumva mai mari. Noi, la Dentalist suntem foarte transparenți cu prețurile pe care le avem. Ele sunt publicate pe site și fiecare pacient care vine la o consultație primește un plan de tratament foarte detaliat, cu procedurile medicale pe care trebuie să le facă și costul acestora. Așa că informăm pacientul, dar într-adevăr terminăm în două dintre situațiile anterior menționate”, a subliniat Alexandra Mircea.

Diferențe sociale: „Depinde de locul în care e clinica”

Problemele cu care pacienții se prezintă la medic diferă, consideră Dr. Alexandra Mircea, de la un mediu la altul. Astfel, dacă în clinica sa din București oamenii s-au obișnuit să vină la controale periodice, în zonele rurale situația poate fi diferită.

„Cred că depinde foarte mult și de locul în care e clinica, în sensul în care sunt sigură că, dacă ați adresa această întrebare unui medic stomatolog care lucrează la sat, răspunsul ar fi diferit. Noi ne-am confruntat tot mai mult cu pacienți care, în ultimul timp, sunt mult mai atenți cu dantura lor și nu mai vin doar atunci când apare o urgență. Din fericire, am reușit să creăm un automatism pentru mulți dintre pacienții noștri: acela de a veni la fiecare șase luni la control. Ei răspund telefoanelor pe care noi le dăm, în care le sugerăm să vină la detartraj periodic și la controlul de șase luni, și acceptă. Și atunci ceea ce găsim e mult mai ușor, se întâmplă de multe ori să nu mai fie probleme și totul e mai bine. Dar sunt sigură că a fost cel puțin o perioadă în care pacienții, mai ales cei temători sau care au avut experiențe neplăcute în trecut, se prezentau la dentist doar atunci când îi durea ceva. De cele mai multe ori, era vorba de o carie care putea fi tratată, dar putea fi și o carie foarte extinsă care afectase foarte mult dintele respectiv, așa încât singura soluție era extracția dintelui. Repet, însă, ne-am confruntat tot mai rar în ultimul timp cu situații de genul ăsta”, a menționat specialista.

Românii merg la dentist mai mult pentru urgențe decât pentru controale regulate?

Sănătatea dentară nu ține doar de frecvența vizitelor la dentist, ci și de experiența medicului și de banii pe care pacienții sunt dispuși să-i investească în tratamente. Problemele mici se pot transforma rapid în situații mai serioase, pentru că românii amână vizita la dentist considerând tratamentele costisitoare. Soluții, însă, există.

„Cred real că contează foarte mult medicul-dentist pe care îl intervievați, pentru că răspunsul e adaptat în funcție de experiența pe care o are. Pe de altă parte, ce știu este că ține foarte mult și de finanțele pe care le au pacienții. Stomatologia e clar o ramură scumpă, mai ales dacă e făcută cu materiale scumpe, și înțeleg dificultățile unor pacienți de a putea să-și permită tratamente. Chiar dacă și noi avem situații de genul ăsta, recomandăm pacienților să facă puțin câte puțin: poate o plombă pe lună sau să planificăm planul de tratament, așa încât să stingem problemele mai întâi, după care, încet-încet, să tratăm”, a explicat dr. Alexandra Mircea.

Cum afectează experiențele neplăcute din trecut reputația stomatologilor?

Un alt motiv pentru care mulți evită să mai meargă la cabinetul medicului stomatolog sunt experiențele traumatizante din trecut. În legătură cu acest subiect, dr. Alexandra Mircea ne-a explicat că tratamentul poate fi, într-adevăr, mai complicat.

„Aici este un subiect sensibil pentru că eu cred în etica de a nu judeca ceea ce a făcut medicul de dinaintea ta. Nu știi care a fost situația inițială, nu știi ce a reușit să îmbunătățească față de situația inițială și urăsc sintagma „cineva a lucrat aici”. Cred că fiecare pacient trebuie să-l primim așa cum vine la noi și să încercăm să-i oferim cel mai bun tratament din momentul respectiv, fără să judecăm ce s-a întâmplat acolo. Este adevărat că în medicină orice reparație a unui tratament mai puțin fericit, făcut înainte, este un pic îngreunată. Și aici nu mă refer neapărat la tratamentele stomatologice, dar știu că orice fel de operații sau tratamente mai puțin fericite făcute înainte sunt mai provocatoare pentru medicul la care merg pacienții. Dar există rezolvări. Apropo de judecatul sau gânditul la ce a făcut medicul de dinainte, nu se știe niciodată în ce situație a fost făcut tratamentul, ce aparatură avea disponibilă medicul respectiv. Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem și din acest motiv eu consider că nu e bine să judecăm. Aș vrea să existe mai multă colegialitate și mai multă bunăvoință și înțelegere între colegi”, a subliniat Dr. Alexandra Mircea.

Soluția care aduce românii la dentist: empatia

Din experiența specialistei, românii care ajung la dentist cu teamă și reticență au nevoie, în primul rând, de empatie și răbdare. Explicarea pas cu pas a fiecărei proceduri îi ajută să înțeleagă ce urmează și să capete încredere în medic, iar cei care la început tremurau pe scaun ajung treptat să se relaxeze și să aibă încredere.

„Noi am avut multe situații similare, exact cum spuneam, pentru pacienții care au acum 40-45+. Soluția a fost multă empatie și explicarea pas cu pas a tuturor procedurilor medicale, pentru ca pacientul să fie informat și în cunoștință de cauză în ceea ce privește următorii pași. Nu am grăbit deloc tratamentele medicale, le-am luat pas cu pas pentru ca ei să înțeleagă că ceea ce vorbim se întâmplă și astfel să capete încredere în noi. Avem foarte mulți pacienți care au venit tremurând la primele consultații, dar care acum au încheiat tratamente complexe cu ridicări de sinus, operații, implanturi, aparate dentare – tot ce presupune un tratament complex, tot ce presupune curaj, conștiinciozitate și a lega o prietenie cu medicul dentist”, a explicat dr. Alexandra Mircea.

„Am pus televizoare deasupra tuturor scaunelor pentru ca ei să se poată uita la serialul sau la filmul preferat”

În clinica sa, Dr. Alexandra Mircea a investit în confortul pacienților: scaune cu tapițerie relaxantă și moale și televizoare care le permit să urmărească filmul sau serialul preferat în timpul procedurii.